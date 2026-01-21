  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Avrupa ile ipler koptu kopuyor: ABD'den şimdi de Don Kişot göndermesi!
IHA Giriş Tarihi:

Avrupa ile ipler koptu kopuyor: ABD'den şimdi de Don Kişot göndermesi!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Danimarka’ya bağlı Grönland’ı ele geçirme girişimlerine karşı çıkan ve adaya asker gönderme kararı alan Avrupa Ülkelerine yönelik ''Don Kişotvari görünüyor" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Avrupa ile ipler koptu kopuyor: ABD'den şimdi de Don Kişot göndermesi!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Danimarka’ya bağlı Grönland’ı ele geçirme girişimlerine karşı çıkan Avrupa ülkelerine atıfta bulunarak, "Herkese şunu söylüyorum: Derin bir nefes alın, ani öfkeye ve bu kırgınlığa kapılmayın. Başkan Trump’ın buraya gelmesini neden oturup beklemiyorlar ve onun argümanını dinlemiyorlar. Çünkü bence ikna olacaklar" dedi.

#2
Foto - Avrupa ile ipler koptu kopuyor: ABD'den şimdi de Don Kişot göndermesi!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere bulunduğu İsviçre’nin Davos kasabasında gazetecilere açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın elektrik sorunu nedeniyle uçak değiştirdiğini belirten Bessent, şu anda Air Force One ile Davos’a doğru yolda yolda olduğunu belirtti. Hazine bakanı, ABD başkanının Davos’a yaklaşık 3 saat gecikmeli varacağını açıkladı.

#3
Foto - Avrupa ile ipler koptu kopuyor: ABD'den şimdi de Don Kişot göndermesi!

Scott, ABD Başkanı Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland’ı ele geçirme girişimlerine karşı çıkan Avrupa ülkelerine atıfta bulunarak, ülkeleri Trump’ın Davos’a gelmesini beklemeye çağırdı. ABD Hazine Bakanı Bessent, "Herkese şunu söylüyorum: Derin bir nefes alın, gördüğümüz bu ani öfkeye ve bu kırgınlığa kapılmayın. Başkan Trump’ın buraya gelmesini neden oturup beklemiyorlar ve onun argümanını dinlemiyorlar. Çünkü bence ikna olacaklar" diye konuştu. Bessent, Avrupalıların Grönland’ı satın almaya yönelik argümanlarını dinlemek için Davos’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Avrupa ile ipler koptu kopuyor: ABD'den şimdi de Don Kişot göndermesi!

Avrupalı askerlere "Don Kişot" benzetmesi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupalı ülkelerin Grönland’a asker gönderme kararına da değinerek, "Bu ülkelerin askerlerini harekete geçirmesinin nasıl bir mesaj vermesi gerektiğinden emin değilim. Bana oldukça Don Kişotvari görünüyor" ifadelerini kullandı.

