Avrupa ile ipler koptu kopuyor: ABD'den şimdi de Don Kişot göndermesi!

Scott, ABD Başkanı Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland’ı ele geçirme girişimlerine karşı çıkan Avrupa ülkelerine atıfta bulunarak, ülkeleri Trump’ın Davos’a gelmesini beklemeye çağırdı. ABD Hazine Bakanı Bessent, "Herkese şunu söylüyorum: Derin bir nefes alın, gördüğümüz bu ani öfkeye ve bu kırgınlığa kapılmayın. Başkan Trump’ın buraya gelmesini neden oturup beklemiyorlar ve onun argümanını dinlemiyorlar. Çünkü bence ikna olacaklar" diye konuştu. Bessent, Avrupalıların Grönland’ı satın almaya yönelik argümanlarını dinlemek için Davos’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.