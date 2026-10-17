Avrupa devler ligine ASELSAN damgası! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı
Avrupa'nın en değerli şirketleri açıklandı. İlk sırada Hollandalı teknoloji firması ASML yer aldı, ASELSAN 20. sıraya yükseldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa'nın en değerli şirketleri açıklandı. İlk sırada Hollandalı teknoloji firması ASML yer aldı, ASELSAN 20. sıraya yükseldi.
Avrupa'nın en değerli şirketlerinin sıralandığı listede ilk sıraya 670 milyar dolarlık değeriyle Hollanda merkezli ASML yerleşti. ASELSAN 31.4 milyar dolarlık piyasa değeriyle listeye 20. sıradan girmeyi başardı.
Avrupa'nın en değerli şirketlerini bir araya getiren eylül ayı verileri kullanılarak hazırlanan 2026 yılı listesi, kıtanın ekonomik gücünü şekillendiren sektörleri ortaya koydu. Teknoloji, finans, enerji, sağlık ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin piyasa değerleri yüz milyarlarca dolara ulaştı. Listede ilk sırayı 670 milyar dolarlık piyasa değeriyle Hollanda merkezli ASML aldı. Yarı iletken üretiminde kullanılan gelişmiş makineleri üreten şirket, küresel çip endüstrisinin en önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.
ASML'nin ardından 342 milyar dolarlık piyasa değeriyle İngiltere merkezli HSBC ve 341 milyar dolarla İsviçreli ilaç şirketi Roche geldi. Alman sanayi devi Siemens 246 milyar dolarlık değeriyle öne çıkarken, Fransız kozmetik şirketi L'Oréal 230 milyar dolara ulaştı. İspanyol bankacılık devi Banco Santander ise 205 milyar dolarlık piyasa değeriyle listede yer buldu. Avrupa'nın önde gelen şirketleri arasında Türkiye'den ASELSAN da yer aldı.
Savunma sanayiinde geliştirdiği teknolojilerle dikkat çeken şirketin piyasa değeri listede 31.4 milyar dolar olarak gösterildi. 1975 yılında Ankara'da kurulan ASELSAN, radar, haberleşme sistemleri ve savunma elektroniği alanlarında faaliyet gösteriyor.
İşte Avrupa'nın en değerli şirketleri listesi: 1- ASML/Hollanda/670.27 milyar dolar 2- HSBC/Birleşik Krallık/342.35 milyar dolar 3- Roche/İsviçre/341.50 milyar dolar 4- Siemens/Almanya/246.27 milyar dolar 5- L'Oréal/Fransa/230.18 milyar dolar 6- B.Santander/İspanya/205.11 milyar dolar 7- Novo Nordisk/Danimarka/168.61 milyar dolar 8- Eaton/İrlanda/168.28 milyar dolar 9- AB InBev/Belçika/146.41 milyar dolar 10- UniCredit/İtalya/142.57 milyar dolar 11- Investor AB/İsveç/124.37 milyar dolar 12- Equinor/Norveç/100.68 milyar dolar 13- Sberbank/Rusya/73.49 milyar dolar 14- Nordea/Finlandiya/67.77 milyar dolar 15- Erste Group/Avusturya/55.71 milyar dolar 16- ArcelorMittal/Lüksemburg/51.22 milyar dolar 17- Orlen/Polonya/44.26 milyar dolar 18- OTP Bank/Macaristan/36.11 milyar dolar 19- CEZ/Çekya/33.51 milyar dolar 20- ASELSAN/Türkiye/31.43 milyar dolar
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