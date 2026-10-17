Avrupa devler ligine ASELSAN damgası! Türkiye, listeyi hallaç pamuğu gibi dağıttı

İşte Avrupa'nın en değerli şirketleri listesi: 1- ASML/Hollanda/670.27 milyar dolar 2- HSBC/Birleşik Krallık/342.35 milyar dolar 3- Roche/İsviçre/341.50 milyar dolar 4- Siemens/Almanya/246.27 milyar dolar 5- L'Oréal/Fransa/230.18 milyar dolar 6- B.Santander/İspanya/205.11 milyar dolar 7- Novo Nordisk/Danimarka/168.61 milyar dolar 8- Eaton/İrlanda/168.28 milyar dolar 9- AB InBev/Belçika/146.41 milyar dolar 10- UniCredit/İtalya/142.57 milyar dolar 11- Investor AB/İsveç/124.37 milyar dolar 12- Equinor/Norveç/100.68 milyar dolar 13- Sberbank/Rusya/73.49 milyar dolar 14- Nordea/Finlandiya/67.77 milyar dolar 15- Erste Group/Avusturya/55.71 milyar dolar 16- ArcelorMittal/Lüksemburg/51.22 milyar dolar 17- Orlen/Polonya/44.26 milyar dolar 18- OTP Bank/Macaristan/36.11 milyar dolar 19- CEZ/Çekya/33.51 milyar dolar 20- ASELSAN/Türkiye/31.43 milyar dolar