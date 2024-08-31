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Avcılar’da feci kaza!

2024-08-31 13:40:03
Avcılar’da feci kaza!

AVCILAR'da meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar kameraya yansıdı.

#1
Foto - Avcılar’da feci kaza!

İlk kaza, önceki gece geç saatlerde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir sürücü, ara sokaktan caddeye çıkarken orta refüje geçerek direğe çarptı.

#2
Foto - Avcılar’da feci kaza!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri alkollü olduğu belirlenen yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

#3
Foto - Avcılar’da feci kaza!

Diğer kaza ise dün saat 18.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çıkan bir araçla motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yere düşerek yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı. İki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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