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Avanos'ta korkutan yangın!

2021-06-30 18:00:29
Avanos'ta korkutan yangın!

Nevşehir’in Avanos ilçesinde çıkan yangın bölge sakinlerinin itfaiye ekiplerine yaptığı yardım ile kısa sürede söndürüldü.

#1
Foto - Nevşehir’in Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle’de bulunan metruk alanda çıkan yangın, esnafın itfaiye ekiplerine vermiş olduğu destekle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle Bayrak tepesinde bulunan metruk alanda henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Nevşehir’in Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle’de bulunan metruk alanda çıkan yangın, esnafın itfaiye ekiplerine vermiş olduğu destekle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle Bayrak tepesinde bulunan metruk alanda henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

#2
Foto - Çıkan yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan esnaf yaparken, Avanos Belediyesi itfaiye ekipleri de kısa sürede yangının çıktığı alana ulaştı. İtfaiye ekipleri ve esnaf uzun süre yangını söndürmek için mücadele ederken, yangın çevrede bulunan ev ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Çıkan yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan esnaf yaparken, Avanos Belediyesi itfaiye ekipleri de kısa sürede yangının çıktığı alana ulaştı. İtfaiye ekipleri ve esnaf uzun süre yangını söndürmek için mücadele ederken, yangın çevrede bulunan ev ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

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