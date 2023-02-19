2023-02-19 10:38:07 Attığı yalan bakın nelere sebep oldu?
Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan asrın felaketiyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan provokasyon ve yalan haberlerle mücadele ediyor. BaBala TV'nin "Baraj patladı" yalanı sonrası bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sekteye uğrarken, Oğuzhan Uğur hakkında da soruşturma başlattı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı "Baraj patladı kaçın.." başlıklı köşe yazısında bu konuya değindi, söz konusu asılsız iddianın bölgedeki çalışmaları nasıl etkilediğini yazdı. İşte detaylar...