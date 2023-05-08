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Yaşam
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Sporcular ölümden döndü! Antalya'da korku dolu anlar

2023-05-08 11:55:23
Sporcular ölümden döndü! Antalya'da korku dolu anlar

Antalya'da gerçekleştirilen yarışa katılan sporcu, hipotermi geçirdi.

#1
Foto - Sporcular ölümden döndü! Antalya'da korku dolu anlar

Antalya’nın Kemer ilçesinde Run To Sky Yarışı'nın son etabında koşan yarışmacılardan biri hipotermi geçirdi. Bilinci yarı kapalı halde bulunan koşucu, jandarmanın ilk yardım müdahalesiyle ölümden döndü. Yine yarışmada havanın yağışlı, soğuk ve sisli olması nedeniyle fenalaşan 5 koşucu da jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

#2
Foto - Sporcular ölümden döndü! Antalya'da korku dolu anlar

Antalya Kemer ilçe merkezinde başlayıp Tahtalı da sonlanacak Run To Sky Yarışı'nın son etabında havanın yağışlı, soğuk ve sisli olması sebebi ile fenalaşan 5 koşucu, Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timleri (jandarma arama kurtarma) tarafından tahliye edildi.

#3
Foto - Sporcular ölümden döndü! Antalya'da korku dolu anlar

Koşu güzergahında yapılan son kontrolde bir yarışmacı parkur kenarında hipotermi geçirmek üzere iken JAK Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bilinci yarı kapalı halde bulunup ilk yardımı yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından 2,5 kilometre uzaklıktaki yola getirilerek 112 Sağlık ekiplerine teslim edilen koşucunun sağlık kontrolünde herhangi bir sağlık sorununun olmadığı tespit edildi. Yarışmacı, ileri tetkik ve tedavisi için hastaneye sevk edildi.

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