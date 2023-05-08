Sporcular ölümden döndü! Antalya'da korku dolu anlar

Koşu güzergahında yapılan son kontrolde bir yarışmacı parkur kenarında hipotermi geçirmek üzere iken JAK Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bilinci yarı kapalı halde bulunup ilk yardımı yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından 2,5 kilometre uzaklıktaki yola getirilerek 112 Sağlık ekiplerine teslim edilen koşucunun sağlık kontrolünde herhangi bir sağlık sorununun olmadığı tespit edildi. Yarışmacı, ileri tetkik ve tedavisi için hastaneye sevk edildi.