SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Atina’da skandal ittifak: İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı alçakça hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Atina’da skandal ittifak: İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı alçakça hamle

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Atina’da Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yaptı. Katz, Yunanistan’la askeri iş birliğinin artırılacağını duyurdu.

1
#1
Foto - Atina’da skandal ittifak: İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı alçakça hamle

Yunanistan’da yayın yapan parapolitika.gr, Atina ile İsrail arasında savunma hattında kurulan yeni yakınlaşmayı manşetine taşıdı. Atina, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin gölgesinde İsrail’le askeri işbirliğini hızlandırdı.

#2
Foto - Atina’da skandal ittifak: İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı alçakça hamle

Yunanistan'ı ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yunanlı mevkidaşı Dendias ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yi hedef aldı. Dendias ile Katz’ın görüşmesinde insansız hava araçları, otonom deniz sistemleri ve siber güvenlik başlıkları öne çıktı. 2026 yılı için Yunanistan ve İsrail arasında 55 ortak askeri faaliyet planlandığı yazıldı.

#3
Foto - Atina’da skandal ittifak: İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı alçakça hamle

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı konuşmada dezenformasyona başvurarak “Uluslararası hukuku ve deniz hukukunu sorgulayan istikrarsızlaştırıcı taktikler” ifadesiyle Türkiye’yi hedef aldı. Dendias, açıklamasında “Yunanistan egemenliğini savunuyor” sözlerini kullandı.

#4
Foto - Atina’da skandal ittifak: İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı alçakça hamle

İsrail Savunma Bakanı Katz, Doğu Akdeniz’de ortak çıkarlar vurgusu yaparken, bölgeyi istikrarsızlaştıran güçlere karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Katz Netanyahu'nun ağzından çıkanları tekrarlayarak, "bölgede hayali imparatorluklar kurmak isteyenlere izin verilmeyeceğiz" diyerek tehdit etti.

#5
Foto - Atina’da skandal ittifak: İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı alçakça hamle

Yunan Savunma Bakanı Dendias, konuşmasının devamında askeri işbirliği vurgusunu öne çıkararak Ankara’ya yönelik mesaj verdi. Dendias, “İkili ve askeri düzeyde işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. 2026 askeri işbirliği anlaşmasından memnunum. Toplam 55 faaliyet planlandı; 29’u Yunanistan’da, 26’sı İsrail’de yapılacak. Askeri tatbikatlar ve çeşitli eylemler bu kapsamda yer alıyor. Bu, işbirliği ruhuyla şekillenen anlaşmalardan daha fazlası. Bölgenin karşı karşıya olduğu zorlukları ele alıyoruz” sözlerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

iki ülke dostumuzmuda böyle bir şeymi yapıyor. onlarda senin gibi sabah akşam ben Türkiye'ye nasıl zarar veririm, nasıl düşmanca iş yaparım diye yatmakta, uyanıncada iş başı yapmakta.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
