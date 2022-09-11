Atık ahşaplar kuşlara yuva oldu

Mezarlık alanlarında bulunan ağaçları zararlı böcek türlerinden korumak ve alandaki kuşların biyolojik çeşitliliğini devam ettirmek amacıyla kuş yuvalarının asıldığını söyleyen SBB Mezarlıklar Müdürü İsmail Mutlu, “Belediyemiz içerisinde birimlerimizce kullanılan atık ahşaplar Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımızca yuvalara dönüştürüldü. Bunları da mezarlıklarda bulunan ağaçlara astık. Şimdiye kadar Kıran ve Asri Mezarlığımız olmak üzere 150 adet kuş evi asıldı. Bunu tüm il genelindeki mezarlıklarımıza yaymayı planlıyoruz. Asılan yuvalar ile mezarlık alanlarında ekosistem bozulmayarak hem biyolojik çeşitlilik sağlanıyor hem de zararlı türe karşı kalıcı bir engel oluşturulmuş oluyor. Doğayı ve canlıları korumak amacıyla yaptığımız çalışmalar her zaman devam edecek” dedi.