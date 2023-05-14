2023-05-14 17:18:02 Ateşkesin ardından Gazze
Ateşkesin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi görüntülendi.
Ateşkesin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi görüntülendi.
İsrail'in İslami Cihad Hareketinin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak, 9 Mayıs'ta başlayan ve Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralandı.
Ateşkesin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı mahallelerindeki yıkılmış ve ağır hasar görmüş binalar havadan görüntülendi.
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