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Dünya
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Ateşkesin ardından Gazze

2023-05-14 17:18:02
Ateşkesin ardından Gazze

Ateşkesin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi görüntülendi.

#1
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

İsrail'in İslami Cihad Hareketinin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak, 9 Mayıs'ta başlayan ve Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralandı.

#2
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

Ateşkesin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı mahallelerindeki yıkılmış ve ağır hasar görmüş binalar havadan görüntülendi.

#3
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

#4
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

#5
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

#6
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

#7
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

#8
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

#9
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

#10
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

#11
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

#12
Foto - Ateşkesin ardından Gazze

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