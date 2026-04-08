Ateşkes sonrası Hakan Fidan'dan flaş İran hamlesi
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 40'ncı gününde ateşkesle sonuçlandı. Ateşkes kararı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan flaş bir hamle geldi.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 40'ncı gününde ateşkesle sonuçlandı. Ateşkes kararı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan flaş bir hamle geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Bakan Fidan, Türkiye olarak geçici ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti dile getirdi, kalıcı barışın tesisi için çabalarımızı sürdüreceğimizi belirtti.
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı ateşkesle ilgili sabah saatlerinde bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz.
