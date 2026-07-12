Ateşi bol olsun... İflah olmaz Türkiye düşmanı isim hayatını kaybetti

ABD’nin Güney Carolina eyaletini Senatoda temsil eden Cumhuriyetçi Lindsey Graham ani bir rahatsızlık sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Graham’ın ofisinden yapılan açıklamada, “ABD Senatörü Lindsey Graham, 11 Temmuz Cumartesi akşamı kısa süren ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Senatör Graham’ın ailesi bu süreçte dualarınız için teşekkür ediyor ve son derece zor olan bu dönemde mahremiyet talep ediyor” ifadelerine yer verildi.