Ateşi bol olsun... İflah olmaz Türkiye düşmanı isim hayatını kaybetti
Türkiye’nin hayrına hangi adım varsa karşısına dikilen ABD’nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlığın ardından 71 yaşında hayatını kaybetti. Donald Trump’ın en yakın siyasi müttefiklerinden biri olan Graham, savunma ve dış politika alanında Cumhuriyetçi Parti’nin öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu. İran’a karşı sert politikaları savunan Graham, İsrail’in askeri operasyonlarına destek vermiş ve ABD’nin de savaşa dahil olması gerektiğini dile getirmişti.