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Dünya
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Ateşi bol olsun... İflah olmaz Türkiye düşmanı isim hayatını kaybetti

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Ateşi bol olsun... İflah olmaz Türkiye düşmanı isim hayatını kaybetti

Türkiye’nin hayrına hangi adım varsa karşısına dikilen ABD’nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlığın ardından 71 yaşında hayatını kaybetti. Donald Trump’ın en yakın siyasi müttefiklerinden biri olan Graham, savunma ve dış politika alanında Cumhuriyetçi Parti’nin öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu. İran’a karşı sert politikaları savunan Graham, İsrail’in askeri operasyonlarına destek vermiş ve ABD’nin de savaşa dahil olması gerektiğini dile getirmişti.

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Foto - Ateşi bol olsun... İflah olmaz Türkiye düşmanı isim hayatını kaybetti

ABD’nin Güney Carolina eyaletini Senatoda temsil eden Cumhuriyetçi Lindsey Graham ani bir rahatsızlık sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Graham’ın ofisinden yapılan açıklamada, “ABD Senatörü Lindsey Graham, 11 Temmuz Cumartesi akşamı kısa süren ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Senatör Graham’ın ailesi bu süreçte dualarınız için teşekkür ediyor ve son derece zor olan bu dönemde mahremiyet talep ediyor” ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - Ateşi bol olsun... İflah olmaz Türkiye düşmanı isim hayatını kaybetti

Paylaşılan ilk bilgilere göre, cumartesi gecesi Graham’ın Capitol Hill’deki evinden “kalp durması” ihbarı yapıldı ve bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bir kişinin sedyeyle evden çıkarılarak ambulansa taşındığı görüldü.

#3
Foto - Ateşi bol olsun... İflah olmaz Türkiye düşmanı isim hayatını kaybetti

Graham, 2003 yılından bu yana Güney Carolina Senatörü olarak görev yapıyordu. Senato Bütçe Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Graham, savunma ve dış politika konularında Cumhuriyetçi Parti’nin en etkili isimlerinden biri olarak biliniyordu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongredeki yakın siyasi müttefikleri arasında gösterilen Graham, kasım ayında beşinci dönem için yeniden seçilmeye hazırlanıyordu.

#4
Foto - Ateşi bol olsun... İflah olmaz Türkiye düşmanı isim hayatını kaybetti

Lindsey Graham, ABD Senatosu'nda İran'a yönelik en sert politikaları savunan isimlerin başında geliyordu. Donald Trump'ın yakın müttefiklerinden olan Graham, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını güçlü şekilde desteklemiş, ABD'nin de savaşa dahil olması gerektiğini savunmuştu.

#5
Foto - Ateşi bol olsun... İflah olmaz Türkiye düşmanı isim hayatını kaybetti

Graham, daha sonra yaptığı açıklamalarda Trump yönetimini İran'a yönelik askeri harekâta ikna etmek için yoğun çaba harcadığını ifade etmişti. ABD basınında da Graham, İran savaşının başlamasında etkili siyasi figürlerden biri olarak değerlendiriliyordu.

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