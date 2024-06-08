Atasever'in uzay yolculuğu başlıyor! Bakan Kacır saati paylaştı: Azerbaycan bayrağını da yanına alacak

DENEYLERİN DETAYLARI Atasever, uzay misyonu esnasında üzerinde bulunacak kıyafetindeki deney düzeneklerine ilişkin şunları anlattı: "Kafamdaki yapı, bir beyin aktivitesi ölçüm cihazı. Prefrontal korteks bölgemdeki kan yayılımını ve oksijenasyon süreçlerini uçuşun tüm fazlarında ölçümleyecek yakın kızıl ötesi spektroskopisi yöntemini kullanan bir ölçüm aparatı var, alnımın tam ortasında. Bunu uçuşun tüm fazlarında giyiyor olacağım. Kablolar ise bütün vücudum boyunca uzanıp sol bacağım üzerindeki veri toplama kutusundan uzanıyor olacak. Uçuş esnasında bütün fazlarda kafatası basıncının artmasına hem kan dinamiklerinin hem de omurlik sıvısının etkisi araştırılacak. Bir diğeri, sağ kolumda yer alacak, şu an halihazırda aktif olan akıllı, giyilebilir ve aktif bir radyasyon dozimetresi. Uçuşun tüm fazlarında aktif olacak. Eğer ki yüksek bir radyasyona maruz kaldığıma yönelik veri elde ederse bana uyarı verecek. Döndükten sonra biz radyasyon dozimetresi tarafından toplanmış verileri, miyeloid deneyimizle besleyeceğiz. Bu deney, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiğimiz görevde de yer alan deneylerden biriydi." Sağ bacağında yer alacak iki farklı doz aktarım özelliğine sahip insülin kalemlerini de uzayda test edeceğinin bilgisini veren Atasever, bu sayede ileride diyabetli bireylerin de uzayda uzun süre kalmasının önünü açacak ilk denemeyi gerçekleştireceklerini söyledi. Atasever, "BEACON" deneyinin Harvard Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hava ve Uzay Hekimliği Ana Bilim Dalı'nın ortaklığında, radyasyon deneyinin ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVMER) tarafından ve insülin kalemi testinin de Axiom Space ile Türkiye Uzay Ajansı ortaklığında icra edileceğini dile getirdi.