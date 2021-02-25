ATAK'ın Emniyet'e ilk teslimi yapıldı!

ATAK helikopterinin bugün operasyon sahasında yerli akıllı mühimmatları ve ateş gücü ile aktif görev aldığını dile getiren Demir, şöyle konuştu: “ATAK helikopterlerinde yapılan Faz-2 konfigürasyon çalışmalarıyla birlikte elektronik harp ve karşı tedbir yeteneği azami seviyeye ulaştırılmış, emniyet teşkilatımıza teslim edilen helikopterimiz de Faz-2 çerçevesinde teslim edilmektedir. Savunma sanayii çeşitli merhale ve adımlarla olgunlaşmaya doğru giden bir sanayii, ATAK ortak bir çalışma, ortak bir üretimdi. Ama bu adımı iyi bir merdiven olarak kullandığınızda kendi milli helikopterlerinizi geliştirmekle ilgili önemli yetenekler kazanmanız mümkün ki, TUSAŞ bugün bunu gerçekleştirmenin haklı gururunu taşıyor. Bu açıdan da tebrik ediyor ve milli helikopterlerimizin tamamen yerli üretimle gerçekleştirilmiş olduğu günleri de bekliyoruz. Hedefimiz sadece platformları yapmak değil, alt sistemlerini ve özellikle kritik teknolojileri yerli-milli olarak geliştirmektir. Özellikle üzerinde durduğumuz kavram şu; bizim stratejik ve kritik teknolojilerde yabancı bağımlılığına asla ve kat’a tahammülümüz yoktur. Bu konuda kararlıyız ve devam edeceğiz. Bu nedenle helikopterlerimizin kullanılması için tasarlanan motorumuz TS-1400’ün çalışmaları devam etmekte. Bundan sonraki hedefimiz helikopterlerimizle entegrasyonunu sağlayarak gökyüzünde hür ve özgür uçmasını, yerli motorlarla uçmasını sağlamaktır.”