At boyundalar! 'Koyunların kralı' 70 bin dolara alıcı buluyor

"Ladoum, Batı Afrika'nın en iyi koyun türü" Ladoumun sadece Senegal'de değil Batı Afrika'da da bilindiğini ancak Senegal'deki yerinin çok özel olduğunu belirten Kane, şunları söyledi: "Senegal'de hayvancılık geleneklerimizin bir parçası. Yüzde 95'i Müslüman bir ülke ve Kurban Bayramı'nda herkes koyun kesiyor. Hatta kişi başına birer koyun kesen aileler var. Düşünün 10 kişilik aile 10 koyun kurban ediyor. Dünyada Kurban Bayramı'nda bu kadar çok koyun kesen bir ülke olduğunu sanmıyorum. Bu aynı zamanda hayvancılığın da gelişmesine neden oluyor. Koyun bizim için çok önemli bir hayvan. Dolayısıyla en güzelini ve güçlüsünü yetiştirmek istiyoruz. Ladoum, Batı Afrika'nın en iyi, dünyanın da en iyi koyun türlerinden birisi. Ladoum tutkusunun altında aslında koyunla olan ilişkimiz var." Kane, "toubaire" ve "balibali" isimli iki türün en güzel ve güçlü çiftinden dünyaya gelen ladoumun güzelliğinin boynuzları, kemikli yüz yapısı, postunun kalitesi, boynuzlarının simetrisi, boyu, kilosu ve genişliğiyle ölçüldüğünü söyledi. "70 bin dolara satılan ladoum var" Ladoumun da kendi içinde kategorilere ayrıldığını kaydeden Kane, güzel, güçlü ve iri bir ladoumun fiyatının on binlerce dolara kadar çıkabildiğini dile getirdi. Kane, ladoumun neden bu kadar yüksek fiyatlara satıldığına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Dünyada nadir bulunan her şey pahalıdır. Ladoum da tüm koyun cinslerinin en fazla yüzde 10'unu oluşturuyor. Halihazırda sayısı az olan bu türü kendi arasında da kategorilere ayırıp, en güzelini ve irisini seçiyoruz. 70 bin dolara satılan ladoum var. Bunu hayvan yetiştiricileri koyun sürülerini güzelleştirmek için alıyor. Ladoum, eti için alınan bir hayvan değil evet nihayetinde kesiliyor ama asıl görevi damızlık."