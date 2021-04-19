Asya ülkesinden korkutan koronavirüs rakamı!

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü. Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi. 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumuna gelen Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.