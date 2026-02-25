  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanından Ramazan ayında suyu dengeli ve planlı tüketin uyarısı: Apar topar bu kararınızı değiştirin... Yapay zeka, lig şampiyonunu ilan etti! İşte averajla ipi göğüsleyecek takım Katar'dan flaş Türkiye kararı! 'Böyle olmuyor' deyip apar topar değiştirdiler Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı 28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor! Türkiye’de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD’den herkesi şoke eden atak Son gelişmeyi duyanlar inanamıyor! Celal Karatüre’den, Türkiye’yi sevince boğan haber Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından “Bunu nasıl becerdiler” dedirtecek hamle Amerikalıları öldürdünüz!’ Trump'a beklenmedik anda sert protesto
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat
AA Giriş Tarihi:

Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Astım evlatlarımız için gerçekten ciddi bir tehlike oluşturuyor.

#1
Foto - Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, astımda doğru ve uzun süreli tedavinin çocukların gelecekteki akciğer sağlığı için hayati önem taşıdığını belirtti.

#2
Foto - Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, koşarken durmak zorunda kalan, geceleri öksürükle uyanan çocuklar için astım çoğu zaman yalnızca atak anlarında hatırlanan bir hastalık gibi görülüyor. Ancak belirtiler kaybolsa bile akciğerlerde sessizce ilerleyen kronik bir süreç devam ediyor.

#3
Foto - Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Açıklamada görüşlerine yer verilen Al, astımın yalnızca ataklarla sınırlı bir hastalık olmadığını belirtti.

#4
Foto - Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Astımın sadece öksürük, hırıltı ya da nefes darlığıyla seyreden bir hastalık olmadığını aktaran Al, "Şikayetler olmasa bile akciğerlerde kronik ve süreğen bir enflamasyon devam eder. Solunum yollarında sürekli varlığını sürdüren sessiz bir yangın gibidir. Bu yangın bazen alevlenir, bazen ise yalnızca dumanıyla kendini belli eder." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Doç. Dr. Serdar Al, astım tedavisinde asıl hedefin bu "yangın"ı söndürmek olduğunu vurgulayarak, astım tedavisinde mutlaka o enflamasyonu baskılayacak ilaçların yer alması gerektiğini, aksi halde soluk yollarında kalıcı daralmalar gelişebileceğini ve bu durumun yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüreceğini kaydetti.

#6
Foto - Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Astım tedavisindeki temel amacın çocukların günlük yaşamdan kopmaması olduğunu kaydeden Al, "Çocukların spor yapabilmesi, beden eğitimi derslerine rahatça katılabilmesi ve uzun vadede akciğerlerinin korunması en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Al, sık buhar tedavisi gerektiren, yılda üçten fazla atak yaşayan, ağızdan ya da damardan kortizon almak zorunda kalan veya hastaneye yatışı gereken çocuklarda uzun vadeli koruyucu tedavilerin şart olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

#8
Foto - Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

"Bu tedaviler normal bir yaşam sürdürmek için kritiktir.

#9
Foto - Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Çocukluk çağında genellikle alerjik astım görülür.

#10
Foto - Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Erken dönemde düzenli tedavi ve takip, ilerleyen yaşlarda KOAH gibi ciddi solunum hastalıklarının gelişmesini önlemede büyük avantaj sağlar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Gündem

Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elden para istedikleri bir kadın aile hekiminin talebi reddetmesi üzerine kadın doktorun sağlık hizmeti vermesini ..
Başkan Öntürk’ten "Türkiye Hatay’ı geri vermeli" diyen Rubin’e net cevap: Gel de al
Gündem

Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Türkiye’nin kadrolu düşmanı ABD’li sözde stratejist Michael Rubin’in “Türkiye’nin Suriye’de sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı geri vermelidi..
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.
Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.

Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu.
Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var
Gündem

Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kazada adeta faciayla son buldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 ..
Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar
Teknoloji

Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar

ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic bazı yabancı laboratuvarların, modellerini "endüstriyel ölçekte damıtma saldırılarıyla" kopyalamay..
CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı
Gündem

CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı

Canlı yayında takipçileriyle buluşan Jahrein, Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü bildiğini ifade ederek, "Ekrem İmamoğlu’nu affetmeyeceğim. On..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23