Astımda doğru ve uzun süreli tedavi çocukların akciğer sağlığı için önem taşıyor! Aman dikkat

Astımın sadece öksürük, hırıltı ya da nefes darlığıyla seyreden bir hastalık olmadığını aktaran Al, "Şikayetler olmasa bile akciğerlerde kronik ve süreğen bir enflamasyon devam eder. Solunum yollarında sürekli varlığını sürdüren sessiz bir yangın gibidir. Bu yangın bazen alevlenir, bazen ise yalnızca dumanıyla kendini belli eder." ifadelerini kullandı.