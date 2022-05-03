Asrın mührünü 3 yılda 25 milyon kişi ziyaret etti

"Müzenin açılışını, 3 Mayıs'tan sonraya, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bırakmıştık. Müzemizi kamuoyuyla tanıştırdık. Müzemiz ücretsiz olarak ziyaret edildi. Kadir Gecesi sahura kadar ziyaret devam etti. Net rakam henüz gelmedi ancak 150 bini geçen insan sayısı müzemizi bir aylık süre zarfında ziyaret etti. Bu çok ciddi bir rakam. Temenni ediyoruz ki bu rakamlar artarak devam edecektir. Anadolu yakasında bu büyüklükte bir müzenin olmaması, Milli Saraylar Daire Başkanlığımızın idare ettiği bir müzenin olması, kamuoyunun pozitif tepkileriyle karşılaştı. Bu da bizi sevindiriyor. Camimizin açılışından bugüne kadar geçen süre zarfında yaşadıklarımızdan memnunuz. Her gün, bugün açıyormuşuz gibi bir şevkle ve aşkla yürümeye gayret ediyoruz." Ergin Külünk, külliyede camini dışında 8 sanat atölyesi, konferans salonu, kütüphane, sanat galerisi ve müzenin yer aldığını belirterek, kütüphanenin kendilerini "pozitif anlamda yanılttığını" dile getirdi. Büyük bir ilgiyle karşılaştıklarının altını çizen Külünk, "Kütüphanemiz orta boy bir kütüphane ve 50 bin ciltlik kitabı var. 4 bine yakın kitap, insanlarımızın elinde. Ayrıca eğitmensiz bir eğitim merkezi olarak kullanılıyor gece 00.00'a kadar." dedi. Salgın yaşanmasa Büyük Çamlıca Camisi'ni 50 milyon kişinin ziyaret etmiş olacağını ifade eden Külünk, "Camiye girerken, ayakkabı poşeti veriyoruz. Ne kadar poşet aldığımız da belli. 50 milyon civarında insan olur diye tahmin ediyorduk ama pandemi dolayısıyla bunun yarısını gerçekleştirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. 25 milyon insan Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden ziyaret etti. " değerlendirmesinde bulundu.