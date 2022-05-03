Asrın mührünü 3 yılda 25 milyon kişi ziyaret etti

- İslam Medeniyetleri Müzesi'ni bir ayda 150 bir kişi ziyaret etti İslam Medeniyetleri Müze Müdürü Nezih Ertuğ da caminin büyük bir külliyenin içinde yer aldığını, külliyenin en önemli parçalarından birinin de İslam Medeniyetleri Müzesi olduğunu belirtti. Müzenin ramazan ayının ilk günlerinde açıldığını ve büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ertuğ, sözlerine şöyle devam etti: "Müzemizi farklı kılan özelliklerden bir tanesi daha önce hiçbir müzede, hiçbir sergide yer almamış eserlerin ilk kez sergilenmesi. Müze konseptimiz içinde kutsal emanetler, padişah kaftanları, tılsımlı gömlekler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocukluk karalama defteri, ilk Osmanlı sikkesi olan Osmangazi'nin bastırdığı sikke, bilim objeleri, hat levhaları, Kabe ve Surre alayı döneminden kalan kıymetli örtülerin sergilendiği, 15 farklı temadan oluşan bir müze konseptimiz var. Normal eserlerin dışında dijital enstalasyon dediğimiz özellikle ab-ı hayat konsepti, suyun dünyaya inmesiyle dünyaya verdiği değişiklikler, dünyada hayatın oluşması gibi çok farklı hem 21. yüzyıla ait yeni bir müze konseptini de barındırıyor. Gençlerimizin ilgi gösterdiği alanların başında dijital olarak yapılan gösteriler bulunuyor. Özellikle İslamiyet'in doğuşuyla ilgili enstalasyonumuz var. İslamiyet nerede doğdu, nasıl gelişti? Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, gelişimi, Anadolu ve Avrupa'ya yayılmasıyla ilgili çok farklı enstalasyonlarımız var. Bunlar da gençlerimiz tarafından ilgiyle karşılanıyor."