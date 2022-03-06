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Aslanla kanlı şakalaşma! O anlar böyle görüntülendi

2022-03-06 14:08:45
Aslanla kanlı şakalaşma! O anlar böyle görüntülendi

Hayvanat bahçesinde aslan kafesine yaklaşan şahıs, kolunu aslana kaptırdı.

#1
Foto - Bu sırada çevredekilerin aslanı etkisiz hale getirmek için ortaya koyduğu çabalar da işe yaramadı.

Bu sırada çevredekilerin aslanı etkisiz hale getirmek için ortaya koyduğu çabalar da işe yaramadı.

#2
Foto - Afrika'da güvenlik önlemlerinin yeteri kadar sağlanmadığı bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olay, izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Afrika'da güvenlik önlemlerinin yeteri kadar sağlanmadığı bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olay, izleyenlerin tüylerini ürpertti.

#3
Foto - Kafese yaklaşan bir şahıs, aslanla şakalaştığı sırada kolunu kaptırdı.

Kafese yaklaşan bir şahıs, aslanla şakalaştığı sırada kolunu kaptırdı.

#4
Foto - ÇABALAR YETERSİZ KALDI Bu sırada çevredeki kişiler de şahsı kurtarmak için büyük çaba gösterdi.

ÇABALAR YETERSİZ KALDI Bu sırada çevredeki kişiler de şahsı kurtarmak için büyük çaba gösterdi.

#5
Foto - Ancak aslan, ne yapılırsa yapılsın adamı bırakmadı. Korku dolu bu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Ancak aslan, ne yapılırsa yapılsın adamı bırakmadı. Korku dolu bu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

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