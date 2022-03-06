2022-03-06 14:08:45 Aslanla kanlı şakalaşma! O anlar böyle görüntülendi
Hayvanat bahçesinde aslan kafesine yaklaşan şahıs, kolunu aslana kaptırdı.
Hayvanat bahçesinde aslan kafesine yaklaşan şahıs, kolunu aslana kaptırdı.
Bu sırada çevredekilerin aslanı etkisiz hale getirmek için ortaya koyduğu çabalar da işe yaramadı.
Afrika'da güvenlik önlemlerinin yeteri kadar sağlanmadığı bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olay, izleyenlerin tüylerini ürpertti.
Kafese yaklaşan bir şahıs, aslanla şakalaştığı sırada kolunu kaptırdı.
ÇABALAR YETERSİZ KALDI Bu sırada çevredeki kişiler de şahsı kurtarmak için büyük çaba gösterdi.
Ancak aslan, ne yapılırsa yapılsın adamı bırakmadı. Korku dolu bu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
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