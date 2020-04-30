2020-04-30 09:21:24 Askerler ne zaman terhis olacak? Asker alımları ne zaman?
Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2020/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Türk Silahlı Kuvvetleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatani görevini tamamlayan Kasım celbi askerlerinin terhisini ve 2020/2 tertip asker olacakların askere alınmasını ertelemişti. Hem askerliğini tamamlamış olan askerler hem de askere gidecek olan gençler sorduğu soru şu: askerlik görevini tamamlayan askerler ne zaman terhis olacak? Asker alımları ne zaman? Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı?