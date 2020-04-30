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Askerler ne zaman terhis olacak? Asker alımları ne zaman?

2020-04-30 09:21:24
Askerler ne zaman terhis olacak? Asker alımları ne zaman?

Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2020/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Türk Silahlı Kuvvetleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatani görevini tamamlayan Kasım celbi askerlerinin terhisini ve 2020/2 tertip asker olacakların askere alınmasını ertelemişti. Hem askerliğini tamamlamış olan askerler hem de askere gidecek olan gençler sorduğu soru şu: askerlik görevini tamamlayan askerler ne zaman terhis olacak? Asker alımları ne zaman? Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı?

#1
Foto - Kasım 2019’da TSK tarafından silahaltına alınan vatandaşların hizmet süresi 1 ay daha uzatıldı. Kararın Nisan ayının ikinci haftasında alınmasından yola çıkarak terhislerin Mayıs’ın ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

Kasım 2019’da TSK tarafından silahaltına alınan vatandaşların hizmet süresi 1 ay daha uzatıldı. Kararın Nisan ayının ikinci haftasında alınmasından yola çıkarak terhislerin Mayıs’ın ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

#2
Foto - ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

#3
Foto - 2000/2 askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair bir ay içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi: *53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

2000/2 askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair bir ay içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi: *53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

#4
Foto - Savunma Bakanlığı’nın virüs önlemleri kapsamında ‘Kışlada Kal' uygulamasına gideceğini belirtilen haberde terhislerin uzayacağı, yeni asker alımının yapılmayacağı ve bedelli askerlik uygulamasının uzaktan yapılacağı belirtilmişti.

Savunma Bakanlığı’nın virüs önlemleri kapsamında ‘Kışlada Kal' uygulamasına gideceğini belirtilen haberde terhislerin uzayacağı, yeni asker alımının yapılmayacağı ve bedelli askerlik uygulamasının uzaktan yapılacağı belirtilmişti.

#5
Foto - Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki dönemde 53 bin kişi celp kapsamında geleceğini, 66 bin kişinin de terhis olacağını ifade etmişti.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki dönemde 53 bin kişi celp kapsamında geleceğini, 66 bin kişinin de terhis olacağını ifade etmişti.

#6
Foto - Akar, “Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin,

Akar, “Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin,

#7
Foto - birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

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