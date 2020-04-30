Askerler ne zaman terhis olacak? Asker alımları ne zaman?

2000/2 askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair bir ay içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi: *53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.