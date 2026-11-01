Askeri tren istasyonu ve gemi imha edildi! Barış beklerken yeni saldırı haberi
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan tren istasyonunun ve bir geminin hedef alındığı belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan tren istasyonunun ve bir geminin hedef alındığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Sumi bölgesindeki Konotop tren istasyonunda, ülkenin batı bölgelerinden Ukrayna ordusuna silah ve askeri teçhizat sevkiyatını sağlayan demiryolu trafik kontrol tesisleri vuruldu." ifadesine yer verildi.
Askeri yük taşıyan bir geminin de denizde hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 235 İHA'nın Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.
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