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Askeri tren istasyonu ve gemi imha edildi! Barış beklerken yeni saldırı haberi

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Askeri tren istasyonu ve gemi imha edildi! Barış beklerken yeni saldırı haberi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan tren istasyonunun ve bir geminin hedef alındığı belirtildi.

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Foto - Askeri tren istasyonu ve gemi imha edildi! Barış beklerken yeni saldırı haberi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

#2
Foto - Askeri tren istasyonu ve gemi imha edildi! Barış beklerken yeni saldırı haberi

Açıklamada, "Sumi bölgesindeki Konotop tren istasyonunda, ülkenin batı bölgelerinden Ukrayna ordusuna silah ve askeri teçhizat sevkiyatını sağlayan demiryolu trafik kontrol tesisleri vuruldu." ifadesine yer verildi.

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Foto - Askeri tren istasyonu ve gemi imha edildi! Barış beklerken yeni saldırı haberi

Askeri yük taşıyan bir geminin de denizde hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Foto - Askeri tren istasyonu ve gemi imha edildi! Barış beklerken yeni saldırı haberi

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 235 İHA'nın Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

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