2024-06-10 15:28:26 Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları
Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkede milyonlarca seçmen, 6-9 Haziran tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti. 370 milyonu aşkın seçmen, AP'nin yeni 720 milletvekilini seçti. AP'nin duyurduğu ilk sonuçlara göre, Avrupa Halk Partisi (EPP) 189 milletvekili ile seçimi ilk sırada tamamlarken, onu 135 parlamenterle Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) takip etti. İşte ülke ülke sonuçlar...