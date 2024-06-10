  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç, 'Devreye girdi' demişti! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yanıt geldi:

Birileri hala fabrika var mı yok mu diye tartışadursun! TOGG Avrupa yolunda

Tüm marketlerde satılıyor! En çok hile yapılan 6 gıda belli oldu, vatandaş ne yapacağını şaşıracak

Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

Dedesi Şeyh Said'in dostu çıktı! Aziz Yıldırım'ın dedesini İstiklal Mahkemeleri şehid etmiş!

Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Tahminlerinde yanılmayan ekonomistten altın uyarısı! O tarihe kadar aldınız aldınız sonrası sıkıntı

Instagram'a Whatsapp desteği: Hikayeler Whatsapp'ta yayınlanacak

Tüm şeritleri kapatacak! İBB’den 10 günlük çile
Dünya
28
Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

2024-06-10 15:28:26
Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkede milyonlarca seçmen, 6-9 Haziran tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti. 370 milyonu aşkın seçmen, AP'nin yeni 720 milletvekilini seçti. AP'nin duyurduğu ilk sonuçlara göre, Avrupa Halk Partisi (EPP) 189 milletvekili ile seçimi ilk sırada tamamlarken, onu 135 parlamenterle Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) takip etti. İşte ülke ülke sonuçlar...

#1
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

ALMANYA/ Almanya'da AP seçimlerini oylarını artıran muhafazakar Hıristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) kazandı. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 23,7, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 6,3 ile toplamda yüzde 30 oya ulaşarak seçimi birinci tamamladı. AP seçimlerinde faşist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise geçen döneme göre oylarını 4,9 puan artırdı ve yüzde 15,9'la ikinci oldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 13,9, Yeşiller 11,9, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) yüzde 6,2, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,2 oy aldı.

#2
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

AVUSTURYA/ İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı geçici resmi sonuçlarına göre, Avusturya’da AP’nin 20 yeni üyesini belirlemek üzere yapılan seçimde faşist FPÖ önceki seçime oranla oylarını yüzde 8,3 oranında artırarak birinci parti oldu. Buna göre 2019’da yüzde 17,2 olan oy oranını yüzde 25,5’e yükselten aşırı sağcılar, AP’deki sandalye sayısını 3’ten 6’ya çıkarttı. İktidarın büyük ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ise önceki seçime oranla ciddi oranda oy kaybetti. 2019’da 34,6 olan oy oranı yüzde 9,9 düşerek 24,7’e geriledi. Buna göre milletvekili sayısı da 7’den 5’e indi. Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti'de (SPÖ) ise ciddi bir değişim yaşanmadı. 2019’a oranla yüzde 0,6 oranında oy kaybeden parti, yüzde 23,3 ile üçüncü parti olurken, sahip olduğu 5 milletvekilini korudu.

#3
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

BELÇİKA/ Belçika, Avrupa Parlamentosu'na 22 milletvekili gönderdi. Belçika'da dün aynı zamanda genel seçimler de yapıldı. Başbakan Alexander de Croo, ülkesindeki genel seçimde partisi Flaman Open Vld'nin başarısızlığından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, istifa edeceğini açıkladı. İlk sonuçlara göre federal parlamentoda sağ eğilimli milliyetçi Flaman N-VA seçimi önde tamamladı. Seçimin galibi olması beklenen faşist Flaman Vlaams Belang hem federal parlamentoda hem Flaman bölgesinde ikinci sıraya yerleşti. Başbakan De Croo'nun liderliğindeki liberal Flaman Open Vld ise yüzde 2,9'luk düşüşle oyların yüzde 5,6'sını alarak, 9'uncu sırada yer aldı. Geleneksel olarak Belçika başbakanları, seçimlerin ertesi günü Kral'a istifasını sunuyor.

#4
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

BULGARİSTAN/ Bulgaristan'da EPP 6, RE 5, S&D 2, diğerleri 4 milletvekili çıkardı.

#5
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

ÇEKYA/ Çekya’da AP'nin 21 üyesini belirlemek için yapılan seçimi muhalefetteki eski başbakan Andrej Babis’in Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) yüzde 26,1 ile kazandı. Ülkede yüzde 5’lik seçim barajını 7 siyasi hareket aşarak, AP’ye milletvekili göndermeyi başardı. İktidardaki Sivil Demokrat Parti (ODS), Top 09 Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL) oluşturduğu ittifak yüzde 22,3 oyla ikinci oldu. Seçime ilk defa giren milliyetçi sağ ittifak Yemin ve Sürücüler isimli oluşum da oyların yüzde 10,2’ni aldı.

#6
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

DANİMARKA/ Danimarka'da seçim, RE'ye 4, Yeşiller ve S&D'ye üçer, Sol, ID ve diğerlerine ise birer sandalye kazandırdı.

#7
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

ESTONYA/ Estonya, Avrupa Parlamentosu'na yedi milletvekili gönderiyor. Estonya'da henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre, Isamaa partisi 2, SDE 2, ER 1, EKRE 1 ve KE 1 milletvekili çıkardı.

#8
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

FİNLANDİYA/ Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya'da seçmenler AP'nin 15 yeni milletvekilini belirlemek üzere sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlar, Ulusal Koalisyon Partisi'nin (KOK) AP'ye 4 milletvekili göndereceğini ortaya koydu. Diğer partiler ve çıkarmaları beklenen parlamenter sayıları şöyle: VAS 3 milletvekili, SDP 2 milletvekili, KESK 2 milletvekili, VIHR 2 milletvekili, PS ve SFP birer milletvekili.

#9
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

FRANSA/ Fransa'da AP seçimlerinde, partilerin dağılımına bakıldığında faşist Ulusal Birlik (RN) partisinin yüzde 31,5 oyla açık farkla ilk sıraya yerleştiği görüldü. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise RN'nin yarısından az oy toplayarak yüzde 15,2'lik oranla ikinci sırayı aldı ve üçüncü parti olan Sosyalistleri küçük farkla geride bırakabildi. Muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) yüzde 14 ile üçüncü sıraya yerleşirken yine muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi yüzde 8,7 oy oranıyla 4'üncü sırayı, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ise 7,2 oranla 5'nci sırayı aldı. Macron, AP seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

#10
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

KIBRIS/ Kıbrıs da dün yapılan seçimlerle AP'ye 6 vekil gönderecek. Sandık çıkış anketlerine göre, seçimlerde muhafazakâr Demokratik Seferberlik (DİSİ) yüzde 23-28 bandındaki oy oranı ile ilk sırada yer aldı. Partinin yeni AP'ye iki vekil göndermesi bekleniyor. DİSİ'yi yüzde 22-26 bandındaki oy oranı ile Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) takip etti. AP'ye yeni dönemde bir vekil göndermeleri bekleniyor. DİSİ ve AKEL ile beraber merkez kulvardaki Demokrat Parti (DİKO) ve faşist Ulusal Halk Cephesi (ELAM) de yeni AP'ye birer vekil gönderecek.

#11
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

HIRVATİSTAN/ Hırvatistan Radyo Televizyonu'nun verdiği sandık çıkış anketine göre, oyların yüzde 99,84'ünün sayıldığı Hırvatistan'da, iktidardaki merkez sağ HDZ AP'de 6, Sosyal Demokrat Parti (SDP) 4, Vatan Hareketi (DP) ve "Yapabiliriz" ittifakı birer sandalye elde etti. AP'de 12 milletvekili ile temsil edilen ülkede, HDZ oyların yüzde 34,59'unu, SDP 25,96'sını, DP 8,82'sini, "Yapabiliriz" ise 5,92'sini aldı. Ayrıca ülkede AP seçimlerinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 21,34'ünün oy kullandığını açıklandı.

#12
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

HOLLANDA/ Hollanda'da RE ile faşist Kimlik ve Demokrasi (ID) yedişer, EPP 6, Yeşiller ile S&D dörder, Sol 1, diğerleri 1 milletvekilliği aldı.

#13
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

İRLANDA/ İrlanda'daki seçmenler de Avrupa Parlamentosu'na 14 milletvekili göndermek için sandık başına gitti. İrlanda'nın kanmu yayıncısı RTE'nin haberine göre, aynı zamanda yerel seçimlerin de yapıldığı ülkede, AP seçimlerini kazananların bugün açıklanması bekleniyor.

#14
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

İSPANYA/ İspanya'da EPP 22, S&D 20, ECR 7, Yeşiller 4, Sol ve diğerleri üçer, henüz bir gruba dahil olmayan partilerden 1 milletvekili AP'ye gönderildi.

#15
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

İSVEÇ/ Kuzey Avrupa ülkesi İsveç, Avrupa Parlamentosu'na 21 milletvekili gönderiyor. İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nin beş milletvekili çıkarması beklenen seçimlerde, diğer partilerin parlamenter sayısı şu şekilde: Ilımlı Birlik Partisi 4 milletvekili, Yeşiller Partisi 3 milletvekili, İsveç Demokratları 3 milletvekili, Sol Parti 2 milletvekili, Merkez Parti 2 milletvekili, Liberal Halk Partisi ve Hıristiyan Demokratlar birer milletvekili.

#16
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

İTALYA/ AP'ye 76 ile en çok parlamenter gönderen üçüncü ülke konumundaki İtalya'da 8 Haziran'da başlayan ve iki güne yayılan oy verme işlemi, dün yerel saatle 23.00'te (TSİ 00.00) sona erdi. İtalyan Rainews24 kanalının paylaştığı ilk sandık çıkış anketlerine göre, sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI) yüzde 27,7'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Elly Schlein liderliğindeki ana muhalefet Demokratik Parti (PD) ise yüzde 23,7 oy oranıyla AP seçimlerinde ikinci sıranın sahibi oldu. Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) oy oranı yüzde 11,1 olarak ölçüldü ve oy oranının 2022'ye göre gerilediği görüldü.

#17
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

LETONYA/ Avrupa Parlamentosu'na dokuz milletvekili gönderen Letonya'da Yeni Birlik Partisi (JV) AP'de 2, Milli İttifak (NA) 2, İlericiler (P), Letonya'nın Gelişimi İçin Partisi (LA), Birleşik Liste (AS) ve Sosyal Demokratik Parti (S) birer milletvekili çıkardı.

#18
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

LİTVANYA/ Litvanya, 720 sandalyenin bulunduğu Avrupa Parlamentosu'nda 11 milletvekili ile temsil ediliyor. Yüzde 20'nin üzerinde oy alan Anavatan Birliği'nin 3 vekil çıkardığı seçimde, Litvanya Sosyal Demokrat Partisi (LSDP) iki, TTS, LVŽS, LP, DSVL, LS ve LLRA–KŠS, Avrupa Parlamentosu'na birer vekil gönderecek.

#19
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

LÜKSEMBURG/ AP'de altı vekil ile temsil edilen Lüksemburg'da oyların yüzde 22'sini alan Hristiyan Sosyal Halk Partisi (CSV) iki vekil çıkardı. Bu partiyi birer milletvekili ile Alternatif Demokratik Reform Partisi (ADR), Lüksemburg Sosyalist İşçi Partisi (LSAP), Demokratik Parti ve Yeşiller takip etti.

#20
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

MACARİSTAN/ Macaristan'da AP seçiminde Başbakan Viktor Orban'ın başında bulunduğu Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) İttifakı, oy kaybına rağmen birinci oldu. AP'ye 21 vekil gönderen ülkede, Orban'ın partisi, yüzde 44,6 ile seçimin kazananı oldu. 2019’daki seçime kıyasla yüzde 8 oy kaybeden Fidesz'in vekil sayısı 13'ten 11'e düştü. Seçimde sürpriz yapan parti ise ilk defa yarışa katılan, ismini ülkedeki nehirden alan TISZA oldu. TISZA, oyların yüzde 30,1'ini alarak AP’ye 7 milletvekili göndermeyi başardı. Oyların yüzde 8,1’ini alan, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP), Macaristan için Diyalog Partisi (PM), Demokratik Koalisyonu (DK) partilerinin oluşturduğu ittifak da AP'ye 2 üye gönderecek. AP’de temsil edilmeyi başaran 4’üncü parti ise faşist Bizim Vatan Hareketi Partisi oldu. Oyların yüzde 6,7’sini alan parti, AP’ye bir temsilci yollayacak.

#21
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

MALTA/ AP'nin son başkanı Maltalı siyasetçi Roberta Metsola, resmi olmayan sonuçlara göre ülkesindeki AP seçimlerinde seçilerek bir kez daha Avrupa Parlamenteri olma hakkı kazandı. AP'ye 6 parlamenter gönderme hakkı bulunan Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da ana muhalefetteki Milliyetçi Parti’nin (PN) aday gösterdiği 45 yaşındaki Metsola, 80 binin üzerinde oy alarak Malta'nın AP'ye göndereceği 6 parlamenterden biri olmayı başardı. AP seçimlerinde iktidardaki İşçi Partisi (PL) birinci sırada yer alsa da ikinci sırada çıkan ana muhalefetteki PN ile arasındaki oy farkı 8 bin 400'e geriledi. Malta’da bu iki büyük parti aldıkları birbirine yakın oy oranları doğrultusunda AP’ye gönderilecek parlamenterleri yarıya yarıya paylaştı.

#22
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

POLONYA/ Polonya Başbakanı Donald Tusk, AP seçimlerini partisi Sivil Koalisyon'un zaferle tamamladığını açıkladı. Eski başbakan Mateusz Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet (PiS) oyların yüzde 33'ünü alırken, faşist Konfederasyon Partisi ise yüzde 11 ile üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü sırada yüzde 8 oyla Üçüncü Yol, beşinci sırada da Sol Partisi yüzde 6'lık oyla Polonya'daki AP seçimlerini tamamlamış görünüyor. Bu sonuçlar doğrultusunda Sivil Koalisyon 21, PiS 19, Konfederasyon Partisi 6, Üçüncü Yol 4 ve Sol Partisi de 3 temsilciyi AP'ye gönderiyor.

#23
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

PORTEKİZ/ AP seçimlerinin Portekiz ayağını, mevcut durumda ana muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) kazandı. Portekiz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre PS yüzde 32,4, azınlık hükümetiyle iktidarda olan merkez sağ görüşlü Demokratik İttifak (AD) yüzde 31,95, faşist Chega yüzde 9,89, liberal görüşlü Liberal Girişim (IL) yüzde 8,51 oy oranıyla AP'ye parlamenter gönderdi.

#24
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

ROMANYA/ Romanya S&D 13, EPP 12, RE 2, ECR 1, diğerleri 5 sandalye elde etti.

#25
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

SLOVAKYA/ Slovakya’da AP seçimini muhalefetteki liberal-sol İlerici Slovakya Partisi (PS) yüzde 27,8 ile birinci sırada tamamladı. Resmi sonuçlara göre, PS, 15 Mayıs’ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico’nun Sosyal Demokrat Partisi'ni (SMER) geride bırakarak, AP’ye 6 milletvekili göndermeyi başardı. SMER oyların yüzde 24,7’sini alarak ikinci parti oldu. SMER, AP’ye 5 temsilci çıkartabildi. Slovakya’da mecliste sandalyesi bulunmayan Cumhuriyet Hareketi ise oyların 12,5’ini alarak, Strazburg’a 2 milletvekili göndermeyi başardı. AP’ye temsilci gönderen diğer iki parti ise Liberal Ses Partisi (HLAS) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KDH) oldu. Her biri yüzde 7 oranında oy alan bu iki partiden birer milletvekili AP'ye gitmeye hak kazandı.

#26
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

SLOVENYA/ Slovenya'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinin kazananı, resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) oldu. AP'ye 9 parlamenter gönderme hakkı bulunan Slovenya'da basına yansıyan ve resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki sağcı SDS AP'de 4, Özgürlük Hareketi 2, Yeni Slovenya 1, Vesna - Yeşiller Partisi 1, Sosyal Demokratlar 1 sandalye elde etti.

#27
Foto - Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

YUNANİSTAN/ AP'ye 21 parlamenter gönderme hakkı bulunan Yunanistan'da İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı resmi olmayan verilere göre, iktidardaki Yeni Demokrasi AP'de 7, ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) 4, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) 3, Yunan Çözümü 2, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 2, Zafer Partisi, Özgürlük Rotası ve Mantığın Sesi Partisi birer sandalye elde etti. (Duvar)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye yeni doğalgaz müjdesi! Kulislerde açık açık konuşulmaya başlandı
Ekonomi

Türkiye'ye yeni doğalgaz müjdesi! Kulislerde açık açık konuşulmaya başlandı

Ankara kulislerinde konuşulana göre, Türkiye'ye doğalgazla ilgili yeni bir müjde geliyor.
Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber
Gündem

Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber

Nur Viral ile uzun süredir canlı yayın programları yapan eski müftü ve yazar Yusuf Kavaklı'dan kötü haber geldi.

Türkiye'ye karşı Yunanistan! Hintliler panik oldu: Altay Tankı M1 Abrams kadar güçlü!
Teknoloji

Türkiye'ye karşı Yunanistan! Hintliler panik oldu: Altay Tankı M1 Abrams kadar güçlü!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana muharebe tankı Altay, Yunanistan ve Hindistan'da panik oluşturdu. Altay'a geniş yer veren Hindistan medya..
Dev proje hizmete açılıyor!
Gündem

Dev proje hizmete açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Baraj köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü yarın hizmete açac..
LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak
Gündem

LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak

Diyarbakır’da sapkın LGBT’li DEM Partililere halk bir kamyon dayak attı.
Sevgililer gününde katledilen genç kız 'Tetikçi' çıktı!
Gündem

Sevgililer gününde katledilen genç kız 'Tetikçi' çıktı!

Sevgililer gününde canice öldürülen genç kızın ‘Tetikçi' olduğu ortaya çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23