Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

İşçi ve işveren milyonlar yeni asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. 2022 yılında vatandaşlar, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik rekor zamdan sonra ikinci bir zamla büyük sevinç yaşamıştı. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için ise ikinci toplantı bugün yapılacak. Bu toplantı sonrası ise ortaya çıkacak rakam merak konusu oldu. Net asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olması beklenirken, yeni yıl için ikinci bir asgari ücret müjdesi de geldi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar