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Ekonomi
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Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

2022-12-14 09:18:29
Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

İşçi ve işveren milyonlar yeni asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. 2022 yılında vatandaşlar, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik rekor zamdan sonra ikinci bir zamla büyük sevinç yaşamıştı. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için ise ikinci toplantı bugün yapılacak. Bu toplantı sonrası ise ortaya çıkacak rakam merak konusu oldu. Net asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olması beklenirken, yeni yıl için ikinci bir asgari ücret müjdesi de geldi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar

#1
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak.

#2
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

TEMEL VERİLER MASAYA YATIRILACAK Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

#3
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

İLK RAKAMLAR TELAFFUZ EDİLEBİLİR Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor. Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

#4
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

ORTAK BEKLENTİ 7 BİN 745 TL Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

#5
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

#6
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

#7
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

İKİNCİ ZAM MÜJDESİ Öte yandan Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin önemli bilgiler verdi: 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret ile ilgili ikinci toplantı yarın yapılacak. Bu toplantıda rakamın da ortaya çıkması bekleniyor. Ancak 2023 yılı için ikinci bir asgari ücret de belirlenebilir.

#8
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Milyonlarca vatandaşın gözü bugün yapılacak asgari ücret toplantısına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını yaparak 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücretle ilgili kararını verecek. Bu toplantıda artık masaya rakamın gelmesi ve üçüncü toplantıyla birlikte kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

#9
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. İşçi ve işveren ile birlikte hükümetten 5'er kişi komisyonu oluşturuyor.

#10
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar. değerlendiriliyor. Özellikle enflasyon önemli bir veri olarak belirleyici rol oynuyor.

#11
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Geçmiş yıllara baktığımızda yapılan zamların hemen tamamı yıllık enflasyonun 3-10 puan kadar üzerinde oldu. Bu yıl da yine enflasyonun üzerinde bir asgari üret artış oranı belirlenmesi bekleniyor. Ancak merak edilen yıllık enflasyona mı yoksa 6 aylık enflasyona mı bakılacağı.

#12
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

ENFLASYONUN ÜZERİNDE Geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan toplantılarda birçok yenilik yaşanmıştı. Öncelikle asgari ücrete enflasyonun çok üzerinde artış yapılmış ve oran yüzde 50'yi geçmişti. Ardından devrim niteliğinde bir karar ile asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı.

#13
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

vergi alınmıyor. 2022 yılındaki asgari ücret ile ilgili yenilikler bununla da kalmadı. Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürpriz bir şekilde yeniden toplandı ve yıl ortasında asgari ücret artışı yapıldı.

#14
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Böylece yapılan yüzde 30'luk artışla asgari ücrete 2022 yılında yüzde 95'in üzerinde bir zam yapılmış oldu. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için toplantılar geçen yıl olduğu gibi erken başladı. Bu yüzden 2023 yılı asgari ücretinin de ay bitmeden açıklanmasını bekliyoruz.

#15
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Burada en çok merak edilen ise zamla birlikte 2023 Haziran'ında yeni bir asgari ücretin tespit edilip edilmeyeceği. Yapılan açıklamalara baktığımızda bu yıl farklı bir model ile çalışıldığı görülüyor.

#16
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Ancak henüz tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek açıklanmış değil. Eğer çift asgari ücret belirlenmesi kararı alınırsa zam oranları da değişecek. Bu kez emekli ve memur zamlarında olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranları belirleyici olacak.

#17
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

HERKESİ ETKİLEYECEK Asgari ücretteki artış aslında tüm ücretleri etkileyen bir özellik taşıyor. Çünkü işyerlerinde en düşük maaşın artıyor olması daha yüksek olan maaşları da yukarı çekmiş oluyor.

#18
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Tüm şirketler asgari ücret artış oranını da baz alarak çalışanlarına zam yapıyor. Asgari ücret sadece maaşları değil birçok borçlanma rakamını, işsizlik ödeneğini, prim miktarlarını da etkiliyor. Böylece aslında işçisinden memuruna. İşsizinden esnafa herkese dokunan bir özellik taşıyor.

#19
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

NET KAÇ LİRA OLACAK? Türk-İş asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olduğunu, bunun altını kabul etmeyeceklerini söylemişti.

#20
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı anketten ise kamuoyunun yeni yıldaki ortak asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira olarak çıktı.

#21
Foto - Asgari ücrette ikinci zam gelebilir! Uzman isim duyurdu

Ancak enflasyon oranlarına baktığımızda burada yapılacak artışla birlikte net asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olması bekleniyor.

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