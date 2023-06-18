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Ekonomi
6
Asgari ücrette ikinci görüşme yarın! İşte masadaki zam oranları

2023-06-18 11:54:55
Asgari ücrette ikinci görüşme yarın! İşte masadaki zam oranları

#1
Foto - Asgari ücrette ikinci görüşme yarın! İşte masadaki zam oranları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. İşçi tarafının görüşmede, taleplerini masaya getirmesi bekleniyor. Peki beklentiler neler? İşte detaylar... Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de toplantıda olacak.

#2
Foto - Asgari ücrette ikinci görüşme yarın! İşte masadaki zam oranları

İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek. İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

#3
Foto - Asgari ücrette ikinci görüşme yarın! İşte masadaki zam oranları

BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

#4
Foto - Asgari ücrette ikinci görüşme yarın! İşte masadaki zam oranları

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor. Zam senaryoları şöyle:

#5
Foto - Asgari ücrette ikinci görüşme yarın! İşte masadaki zam oranları

-yüzde 30 zamla net 11 bin lira -yüzde 35 zamla net 11 bin 400 lira -yüzde 40 zamla net net 11 bin 900 lira -yüzde 45 zamla net 12 bin lira üzerinde rakamlar görülecek.

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