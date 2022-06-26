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Ekonomi
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Asgari ücrette geri sayım! Yapılacak zam oranı belli olacak

2022-06-26 07:33:25
Asgari ücrette geri sayım! Yapılacak zam oranı belli olacak

Asgari ücret Temmuz zammı için son dakika haberleri ve açıklamaları peş peşe gelirken, yeni haftanın sıcak gündeminde asgari ücret trafiği hızlanacak.

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. "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" soruları hızlanırken, asgari ücret ile ilgili zam trafiği de yoğunlaşıyor. Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükumet temsilcileri arasında görüşmeler hız kazandı. İşçi ve işverenlerle görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in kabine toplantısında asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi. ÖNEMLİ ZİYARET Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dün gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

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Foto - Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi. İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor. Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi. Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. BAKAN BİLGİN'DEN TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada,

Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi. İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor. Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi. Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. BAKAN BİLGİN'DEN TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, "Enflasyon ile ilgili ne gerçekleşirse, bunun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran, sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin çalışanları endişe etmesinler" dedi.

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Foto - BAKAN NEBATİ: YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, Temmuz ayına ilişkin Memur zamlarına yönelik olarak,

BAKAN NEBATİ: YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, Temmuz ayına ilişkin Memur zamlarına yönelik olarak, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.

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Foto - NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET VE TEMMUZ ZAMLARI AÇIKLAMASI Numan Kurtulmuş,

NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET VE TEMMUZ ZAMLARI AÇIKLAMASI Numan Kurtulmuş, "Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Foto - ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM İÇİN 3 FORMÜL Ocak'ta yüzde 50.5 artan asgari ücrette, Temmuz'da ara zam beklentisi var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, karar çıkarsa, toplanıp yeni ücreti belirleyecek. Artış için de 3 formül konuşuluyor. 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması gündemde. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon 6 aylık yüzde 40.75, yıllık yüzde 76.60 olacak. Buna göre ilk formül yüzde 40.75, ikincisi de yüzde 26.10 (76.60- 50.50) zam yolunu açacak. Bir formül de Ocak'ta vergide yapılan gibi bir prim desteğinin sağlanacağı 'prim farkı' formülü. Brüt asgari ücrette 750,60 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 875,70 liralık prim maliyeti var. Burada bir destek bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM İÇİN 3 FORMÜL Ocak'ta yüzde 50.5 artan asgari ücrette, Temmuz'da ara zam beklentisi var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, karar çıkarsa, toplanıp yeni ücreti belirleyecek. Artış için de 3 formül konuşuluyor. 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması gündemde. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon 6 aylık yüzde 40.75, yıllık yüzde 76.60 olacak. Buna göre ilk formül yüzde 40.75, ikincisi de yüzde 26.10 (76.60- 50.50) zam yolunu açacak. Bir formül de Ocak'ta vergide yapılan gibi bir prim desteğinin sağlanacağı 'prim farkı' formülü. Brüt asgari ücrette 750,60 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 875,70 liralık prim maliyeti var. Burada bir destek bekleniyor.

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