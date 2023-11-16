Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak. Önceki yıllarda toplantıya bir asgari ücretli davet eden Türk-İş bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak. Öte yandan asgari ücret zammı ile ilgili oranlar ortaya çıktı. Kulislerde en çok konuşulan oran olarak yüzde 50 oranı işaret ediliyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte asgari ücret 2024 zam beklentisi...