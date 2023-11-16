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Ekonomi
24
Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

2023-11-16 10:01:39
Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak. Önceki yıllarda toplantıya bir asgari ücretli davet eden Türk-İş bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak. Öte yandan asgari ücret zammı ile ilgili oranlar ortaya çıktı. Kulislerde en çok konuşulan oran olarak yüzde 50 oranı işaret ediliyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte asgari ücret 2024 zam beklentisi...

#1
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı.Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması bekleniyor.

#2
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Masada garson, pompacı, berber, kasap gibi farklı meslek kollarından işçiler de yer alacak.

#3
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Yaklaşık 18 milyon SSK'lının 6.6 milyonu asgari ücretli olup, artış işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.

#4
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.

#5
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak.

#6
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Önceki yıllarda toplantıya bir asgari ücretli davet eden Türk-İş bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonda 5 kişilik Türkİş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak.

#7
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Türk-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" dedi.

#8
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Asgari ücret zammında henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde.

#9
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Öte yandan Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İTO Başkanı Avdagiç’in bir talebi oldu. Bu iş hayatının gerçeklerine uygun bir talep.

#10
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

İşletmeler son 2 senede enflasyonu öngöremedikleri için yapmış oldukları bütçeleri defalarca revize etmek durumunda kalıyorlar. Planlama ve bütçelemede sıkıntılar yaşıyorlar.

#11
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Maliyetlerin en önemli kalemlerinden biri olan işçilikle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Asgari ücret sadece asgari ücretlileri ilgilendirmiyor diğer ücretlileri de ilgilendiriyor.

#12
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Asgari ücret kadar olmasa da buna yakın olarak diğer ücretlere de bir artış söz konusu. İTO Başkanı burada en önemli maliyet kalemlerinden biri olan işçilikleri belirlemede beklenen enflasyona göre hareket edilmesini, öngörülebilirlik senaryolarını uygulayabilmeyi talep etmekte.

#13
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Ancak sadece 2023 yılındaki beklenen ve gerçekleşen enflasyona bakarsak sene başında hükümetin açıkladığı enflasyon hedefi yüzde 30’du.

#14
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Daha sonra Merkez Bankası Başkanı bunu yüzde 57’ye revize etti, daha sonrasında da yüzde 65’e revize edildi.

#15
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

Enflasyon belki de yılı yüzde 70 civarında kapatacak. Beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında yüzde 100’ün üzerinde sapmalar söz konusu olabilir.

#16
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

#17
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

#18
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

#19
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

#20
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

#21
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

#22
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

#23
Foto - Asgari ücrette flaş '50' kararı! Ses getirecek adımı attılar! Bomba gelişme...

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