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Ekonomi
11
Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

2023-06-18 01:38:45
Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

Asgari ücrette kur yükselmesiyle birlikte 500 dolar formülünün masadan kalkma ihtimali ortaya çıktı.

#1
Foto - Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlar temmuz ayında yapılacak ara zammı heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin bir numaralı gündemi memur, emekli ve asgari ücret zammı.

#2
Foto - Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak kurdaki yükseliş sonrası bu vaat rafa kalktı.

#3
Foto - Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde "Dolar yerinde durmuyor. Biz TL konuşmak durumundayız" diyerek 500 dolar formülüne kapıyı kapatmıştı.

#4
Foto - Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

İşveren ve işçi kesiminin asgari ücret hesaplamasında 2 bin TL'lik bir fark bulunuyor.

#5
Foto - Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" demişti.

#6
Foto - Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti.

#7
Foto - Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor.

#8
Foto - Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. İşçi kesiminin önceliği ise 12 bin lira düzeyleri.

#9
Foto - Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

Hükümetin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren temsilcilerini ortak bir noktada buluşturması bekleniyor.

#10
Foto - Asgari ücrette 500 dolar formülü iptal mi edildi

Kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.

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