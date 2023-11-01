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Ekonomi
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Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

2023-11-01 10:20:20
Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

Asgari ücret, memur ve SGK emekli maaşı zammı 2023 yıl sonu yaklaşırken gündemdeki sıcaklığını giderek artıyor. 2024 Ocak zammı ile milyonların alım gücü yükselecek. TBMM'de Bütçe Komisyonunda kalıcı refah artışı hedefine dikkat çeken Bakan Mehmet Şimşek asgari ücret, memur ve emekli zammı için açıklamada bulundu. Şimşek'in enflasyon, büyüme ve maaş zamları başta olmak üzere ajansdasında 3 önemli başlık bulunuyor. Öte yandan asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile SED ödemeleri için de Ocak zammı tablosu belli oldu. İşte kuruşu kuruşu o hesaplar...

#1
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

Emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası Ocak zammı ile artacak. Asgari ücret maratonu ise Aralık ayı ile başlayacak. 2023 yıl sonu yaklaşırken asgari ücret, memur ve emekli maaşı düzenlemesi başta olmak üzere sosyal destek ödemesi alan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı enflasyon verilerinde olacak. Bakan Mehmet Şimşek'ten asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı için dikkat çeken bir mesaj geldi.

#2
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe sunumunda konuşma yaptı. Bakan Şimşek Türkiye'nin dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışına ulaşmasının önemine dikkat çekti.

#3
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023'te yüzde 6,9'a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8'e gerilemesi beklenmektedir. Bu nedenle sıkı parasal duruşun birsüre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır. Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz."

#4
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN AJANSINDAKİ 3 MADDE Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Burada öncelikli gündem olarak mali disiplin ve OVP ile hedefleri belirleyen ekonomi yönetimi ve Şimşek'in ajandasında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere 3 önemli madde bulunuyor.

#5
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları düzenlemesiyle milyonların alım gücü artacak Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek

#6
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

MERKEZ BANKASI YENİ ORANI AÇIKLADI: 2023 YILI ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 68,01 OLDU Merkez Bankası'nın merakla beklenen Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68,01 olarak revize edildi. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1895,91 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

#7
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40,27 6 aylık enflasyon rakamının ise yüzde 40,27 olacağı hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken, memurlar 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak.

#8
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

OCAK AYINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15 Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.

#9
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kere zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı kadar zam alıyor. Burada memur enflasyon farkı, bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını temsil ediyor.

#10
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

OCAK ZAMMI TABLOSU NETLEŞTİ Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı yüzde 68,01'lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları aşağıdaki gibi oldu: 6 aylık enflasyon oranı yüzde 40,27 Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,27 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,33 Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 6 aylık memur zammı yüzde 52,17

#11
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

MEMUR ZAM ORANI SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI İÇİN REFERANS OLACAK Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 50'yi aşması beklenen memur zammı, Ocak ayında emekli zammı belirlenirken referans olması bekleniyor. Rakamlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında yüzde 40 civarında bir zam almasını gösteriyor. Emekliye zam konusunda Ocak zammına ilaveten 10 puan civarında bir refah payı masada olacak. Bakanlık bütçe çalışmasını gerçekleştirdikten sonra zam tablosunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak. Son kararı Başkan Erdoğan verecek.

#12
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTACAK 2023 yılında 114'ün üzerinde artışla 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Burada 7500 TL'nin altında maaş alan emeklilerin ödemeleri Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Ocak ayında bu rakamında yüzde 40-50 civarında artması bekleniyor. En düşük emekli maaşının artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

#13
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor.

#14
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 iştişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.

#15
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

Yasa gereği en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

#16
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

ENFLASYON ORANI VE ASGARİ ÜCRET ANKET ÇALIŞMALARI MÜZAKERE MASASINDA OLACAK Enflasyon rakamları emekli ve memur zammının yanında asgari ücret de belirlenirken önemli bir kıstas olarak masaya gelecek. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.

#17
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

Ocak 2023'te asgari ücret net 5500 TL'den yüzde 54,54'lük artışla 8.500 TL'ye yükseldi. Ardından Temmuz döneminde Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı ve parolasıyla asgari ücret yeni bir zam daha alarak net 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret için kümülatif (toplam) artış enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 107'yi aşmış oldu.

#18
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

ASGARİ ÜCRET OCAK 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak: 6 aylık enflasyon rakamları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları Memur zam oranı

#19
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

#20
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 40,27 ve yüzde 52,17 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

#21
Foto - Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylaR

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