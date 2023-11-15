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Asgari ücretin üstünde maaş alanlara çok kötü haber! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Tam anlamıyla soğuk duş
Ekonomi
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Asgari ücretin üstünde maaş alanlara çok kötü haber! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Tam anlamıyla soğuk duş

2023-11-15 13:54:10
Asgari ücretin üstünde maaş alanlara çok kötü haber! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Tam anlamıyla soğuk duş

Asgari ücretli çalışan milyonlarca kişiye soğuk duş! Yıl başının yaklaşmasıyla maaşlara yapılacak olan zamlar merak konusu olurken vatandaşlar 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret ne kadar olacak?' soruları merak konusu oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan flaş bir uyarı yapıldı. Asgari ücretin üstünde maaş alanlara kötü haber! Bu kişiler dezavantajlı duruma düşecek. Hemen kontrol edin. İşte Özgür Erdursun'un asgari ücret açıklaması...

#1
Foto - Asgari ücretin üstünde maaş alanlara çok kötü haber! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Tam anlamıyla soğuk duş

2024 yılı asgari ücret zammı milyonlarca çalışan tarafından merak konusu oldu. Artan enflasyon ile birlikte vatandaşlar maaşlarına okkalı zam beklerken uzmanlardan peş peşe yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik uyarı geldi. Asgari ücretin üstünde maaş alanlara kötü haber! Erdursun üstüne basa basa uyardı. Emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecekler. Hemen kontrol edin. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

#2
Foto - Asgari ücretin üstünde maaş alanlara çok kötü haber! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Tam anlamıyla soğuk duş

Asgari ücret ile ilgili çeşit çeşit zam haberleri yayılırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik uyarı geldi. Emekli aylıkları ve asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdursun, asgari ücretin üstünde maaş alanları uyardı. Özgür Erdursun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Asgari ücretin üstünde maaş alanlara çok kötü haber! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Tam anlamıyla soğuk duş

• "1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama @ oranında enflasyon farkı verilecek.

#4
Foto - Asgari ücretin üstünde maaş alanlara çok kötü haber! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Tam anlamıyla soğuk duş

• 7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor!

#5
Foto - Asgari ücretin üstünde maaş alanlara çok kötü haber! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Tam anlamıyla soğuk duş

• Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek!"

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