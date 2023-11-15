2023-11-15 13:54:10 Asgari ücretin üstünde maaş alanlara çok kötü haber! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Tam anlamıyla soğuk duş
Asgari ücretli çalışan milyonlarca kişiye soğuk duş! Yıl başının yaklaşmasıyla maaşlara yapılacak olan zamlar merak konusu olurken vatandaşlar 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret ne kadar olacak?' soruları merak konusu oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan flaş bir uyarı yapıldı. Asgari ücretin üstünde maaş alanlara kötü haber! Bu kişiler dezavantajlı duruma düşecek. Hemen kontrol edin. İşte Özgür Erdursun'un asgari ücret açıklaması...