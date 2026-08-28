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İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

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AA Giriş Tarihi:

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre, kentte sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Foto - İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

#2
Foto - İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, kentte sabah saatlerine kadar geçerli olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

#3
Foto - İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Foto - İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

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