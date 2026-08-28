Rusya’nın Orta Asya’daki ağırlığı sarsılıyor! Türk savunma sanayisi dengeleri değiştiriyor

AZERBAYCAN KİLİT NOKTADA Azerbaycan ise kurulmakta olan yeni denklemde coğrafi ve askeri konumuyla öne çıkıyor. Bakü’nün Orta Asya’yı Hazar üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya bağlayan stratejik noktada bulunduğu, aynı zamanda modern savaş tecrübesine sahip bir orduya sahip olduğu hatırlatıldı. Azerbaycan’ın Türk savunma teknolojilerinden aktif biçimde faydalanırken Kazakistan ve Özbekistan ile askeri ve siyasi ilişkilerini de geliştirmesi, Bakü’yü Orta Asya ile Türkiye arasında önemli bir köprü konumuna taşıyor. TÜRKİYE MERKEZLİ YENİ GÜVENLİK HATTI Analizde ortaya çıkabilecek yeni güvenlik yapılanmasının Rusya, Çin veya İran’a karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altı çizildi. Asıl hedefin bölge devletlerinin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi olduğu belirtilirken, Türkiye’nin savunma teknolojileri, askeri eğitim ve tecrübesiyle bu sürece önemli katkı sağlayabilecek ülkelerin başında geldiği kaydedildi. Tien Şan Dağları’ndan Kazakistan’a, Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan’a ve oradan Türkiye’ye uzanan hattın önümüzdeki yıllarda yalnızca stratejik bir ticaret güzergahı değil, yeni ve daha bağımsız bir bölgesel güvenlik alanının omurgası haline gelebileceği değerlendiriliyor.