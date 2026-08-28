Rusya’nın Orta Asya’daki ağırlığı sarsılıyor! Türk savunma sanayisi dengeleri değiştiriyor
Orta Asya’da yıllardır Rusya merkezli şekillenen güvenlik ve savunma düzeninde dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Kazakistan merkezli Altyn-Orda’nın analizine göre, Rusya’nın Ukrayna savaşıyla birlikte Avrasya’daki etkisinin zayıflaması bölge ülkelerini yeni arayışlara yöneltirken, Türkiye ve Azerbaycan güvenlik denkleminde daha güçlü bir konuma geliyor. Türk savunma sanayisinin yükselişi ise Orta Asya ülkelerinin Rus silah sistemlerine bağımlılığını azaltabilecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.