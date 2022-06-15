Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret zammı olacak mı?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılbaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalar ile biz en düşük emekli aylığını bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye getirmiştik. Ayrıca bunun üzerinde de yüzde 30’un üstünde bir artış gerçekleştirmiştik. Enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik.