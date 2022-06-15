2022-06-15 16:50:41 Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret zammı olacak mı?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında asgari ücret temmuz zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Asgari ücrete zam beklentisi yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gününün azalması sonucu Türkiye’nin en önemli gündem maddesi arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanın asgari ücret zammına ilişkin hükümet kanadından gelen açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temmuz ayında enflasyon farkına yönelik düzenlemeye vurgu yapması asgari ücretli çalışanları fazlasıyla heyecanlandırmakta. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Gözler temmuz zammına çevrildi.