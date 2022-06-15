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Ekonomi
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Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret zammı olacak mı?

2022-06-15 16:50:41
Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret zammı olacak mı?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında asgari ücret temmuz zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Asgari ücrete zam beklentisi yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gününün azalması sonucu Türkiye’nin en önemli gündem maddesi arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanın asgari ücret zammına ilişkin hükümet kanadından gelen açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temmuz ayında enflasyon farkına yönelik düzenlemeye vurgu yapması asgari ücretli çalışanları fazlasıyla heyecanlandırmakta. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Gözler temmuz zammına çevrildi.

#1
Foto - Asgari ücret Temmuz zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2022 Ocak ayında uygulanan yüzde 50 oranındaki zamla bereber asgari ücret 4 bin 250 liraya yükselmişti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları yüzde 73 olarak açıklanmasından sonra asgari ücrete ek zam beklentisi bir hayli artı.

Asgari ücret Temmuz zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2022 Ocak ayında uygulanan yüzde 50 oranındaki zamla bereber asgari ücret 4 bin 250 liraya yükselmişti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları yüzde 73 olarak açıklanmasından sonra asgari ücrete ek zam beklentisi bir hayli artı.

#2
Foto - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret zammına ilişkin sevindiren açıklama geldi. Numan Kurtulmuş asgari ücret zammına ilişkin olarak şunları dile getirdi: Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine’nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret zammına ilişkin sevindiren açıklama geldi. Numan Kurtulmuş asgari ücret zammına ilişkin olarak şunları dile getirdi: Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine’nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

#3
Foto - Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır. Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.

Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır. Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.

#4
Foto - Vatandaşımızın şunu bilmesini isteriz eldeki imkanlar neyse maksimumunu kullanıp en geniş kitlenin alım gücünü artıracak tedbirleri hükümet almakta kararlı. Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz.

Vatandaşımızın şunu bilmesini isteriz eldeki imkanlar neyse maksimumunu kullanıp en geniş kitlenin alım gücünü artıracak tedbirleri hükümet almakta kararlı. Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz.

#5
Foto - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında memur, işçi ve emeklileri ilgilendiren düzenleme yapılacağının müjdesini verdi. Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağının altını çizen Bilgin,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında memur, işçi ve emeklileri ilgilendiren düzenleme yapılacağının müjdesini verdi. Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağının altını çizen Bilgin, "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum.

#6
Foto - Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılbaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalar ile biz en düşük emekli aylığını bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye getirmiştik. Ayrıca bunun üzerinde de yüzde 30’un üstünde bir artış gerçekleştirmiştik. Enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılbaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalar ile biz en düşük emekli aylığını bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye getirmiştik. Ayrıca bunun üzerinde de yüzde 30’un üstünde bir artış gerçekleştirmiştik. Enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik.

#7
Foto - Temmuz ayında da emeklilerimiz koruyacak benzeri bir düzenlemenin haberini şimdiden vermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında da emeklilerimiz koruyacak benzeri bir düzenlemenin haberini şimdiden vermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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