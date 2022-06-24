Asgari ücrete ara zam için iki formül!

Son dönemde yapılan açıklamalara göre, asgari ücretlinin cebine girecek 4 bin 253 lirayı artıran bir yöntem üzerinde çalışıldığını söyleyen Zengin, sözlerine şöyle devam etti: "Burada iki yöntem var; Asgari Ücret Tespit Komisyonu marifetiyle asgari ücret artırılacak veya devlet, almış olduğu sosyal güvenlik priminden vazgeçerek bunun çalışanın cebine girmesini sağlayacak." AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına da değinen Zengin, bahsedilen yüzde 40 zammın memur ve memur emeklileri ile ilgili olduğunu belirterek asgari ücrete yapılacak zam çalışmalarının bundan bağımsız ilerlediğini söyledi. Numan Kurtulmuş, "Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek gelirlerini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimiz de dahil olmak üzere yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek." açıklamasını yapmıştı.