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Asgari ücrete ara zam için iki formül!

2022-06-24 11:27:55
Asgari ücrete ara zam için iki formül!

Milyonların gözü temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin asgari ücrete ara zam için iki formülü açıkladı.

#1
Foto - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temmuz ayında memurlara yapılacak zammın haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temmuz ayında memurlara yapılacak zammın haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini söyledi.

#2
Foto - Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30,95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır."

#3
Foto - Emeklilere yapılacak artışın da yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngördüklerini belirten Bakan Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

Emeklilere yapılacak artışın da yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngördüklerini belirten Bakan Nebati, sözlerine şöyle devam etti: "2022 yılında memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz."

#4
Foto - Peki asgari ücrette durum ne olacak? TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, memurların ve asgari ücretli çalışanların zam durumunu değerlendirdi. Son günlerdeki açıklamaların asgari ücrete zam yapılması ihtimalini güçlendirdiğini söyleyen Zengin, asgari ücretli çalışana yapılacak zammın tüm ücretleri etkileyeceğini hatırlattı.

Peki asgari ücrette durum ne olacak? TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, memurların ve asgari ücretli çalışanların zam durumunu değerlendirdi. Son günlerdeki açıklamaların asgari ücrete zam yapılması ihtimalini güçlendirdiğini söyleyen Zengin, asgari ücretli çalışana yapılacak zammın tüm ücretleri etkileyeceğini hatırlattı.

#5
Foto - Son dönemde yapılan açıklamalara göre, asgari ücretlinin cebine girecek 4 bin 253 lirayı artıran bir yöntem üzerinde çalışıldığını söyleyen Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

Son dönemde yapılan açıklamalara göre, asgari ücretlinin cebine girecek 4 bin 253 lirayı artıran bir yöntem üzerinde çalışıldığını söyleyen Zengin, sözlerine şöyle devam etti: "Burada iki yöntem var; Asgari Ücret Tespit Komisyonu marifetiyle asgari ücret artırılacak veya devlet, almış olduğu sosyal güvenlik priminden vazgeçerek bunun çalışanın cebine girmesini sağlayacak." AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına da değinen Zengin, bahsedilen yüzde 40 zammın memur ve memur emeklileri ile ilgili olduğunu belirterek asgari ücrete yapılacak zam çalışmalarının bundan bağımsız ilerlediğini söyledi. Numan Kurtulmuş, "Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek gelirlerini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimiz de dahil olmak üzere yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek." açıklamasını yapmıştı.

#6
Foto - Ayın 3'ünde açıklanan TÜFE oranının, 3 Temmuz'un Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle ayın 4'ünde açıklanacağını belirten Tarkan Zengin, yeni maaşların bu tarihten sonra belli olacağını söyledi. Memurlara ve işçilere ocak ayında yüzde 2,5 ek zam verildiğini anımsatan Zengin,

Ayın 3'ünde açıklanan TÜFE oranının, 3 Temmuz'un Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle ayın 4'ünde açıklanacağını belirten Tarkan Zengin, yeni maaşların bu tarihten sonra belli olacağını söyledi. Memurlara ve işçilere ocak ayında yüzde 2,5 ek zam verildiğini anımsatan Zengin, "Enflasyon zammı ile birlikte verilecek yüzde 5'lik bir refah payının iyi olabileceğini düşünüyorum" dedi.

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