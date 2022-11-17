2022-11-17 08:39:01 Asgari ücret zammında 'yüzde 12' detayı! Uzman isim 8-10 bin TL tamamen spekülasyon
Milyonlarca çalışan yapılacak asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ederken, ilk toplantı tarihi belli oldu. 2022 yılında vatandaşlar, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik rekor zamdan sonra ikinci bir zamla büyük sevinç yaşamıştı. Şimdi ise 2023 asgari ücret zam oranı merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ve 9 bin 500 TL ile 10 bin TL seviyelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, asgari ücrete yapılacak zam oranını gerekçeleriyle açıkladı.