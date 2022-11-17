Asgari ücret zammında 'yüzde 12' detayı! Uzman isim 8-10 bin TL tamamen spekülasyon

“ASGARİ ÜCRET 8 BİN CİVARI OLACAK” Asgari ücretlinin almadığı 6 aylık bir fark olduğunu ve önceki dönemden kalan yüzde 12 olduğunu hatırlatan Bayram, “Son 6 ayın enflasyonu ne olur dediğimizde de, biz burada yüzde 30 ila 35’lik bir fark bekliyoruz. Yani yüzde 70 ila yüzde 75'lik bir enflasyon beklentisi var. Tüm piyasa anketçileri de yüzde 75 civarında bir tahminde bulunuyor. Şimdi asgari ücretlinin temmuzda almadığı yüzde 12'lik farka yüzde 30 daha eklersek, yüzde 40 ila 45 arasında bir matematik olarak bir fark doğuyor. Peki asgari ücret üzerinde yapılan bu artışın enflasyonla birebir gitmesi kanuni mi, değil.