2022-03-27 12:31:09 Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak? Temmuz zammıyla birlikte asgari ücret kaç TL olur?
Zamlı yeni asgari ücret kaç liraya çıkar? Asgari ücret son dakika zammı haberleri milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Kurun yükselmesi nedeniyle 2021 yılı enflasyon bir hayli yüksek çıktı. Yüksek enflasyon nedeniyle 2022 asgari ücrete yüzde 50.4 oranında zam yapılarak net asgari ücret 4 bin 250 TL oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilan etmesi nedeniyle artan gıda ve akaryakıt fiyatları vatandaşların belini bükerken, AK Parti’den asgari ücrete ek zam müjdesi geldi. Çalışma Bakanı asgari ücrete ikinci zam konusunda kapıyı kapatmış olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası asgari ücrete zam beklentisi oluştu. Peki asgari ücrete temmuzda ek zam var mı? Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak? Temmuz zammıyla birlikte asgari ücret kaç TL olur?