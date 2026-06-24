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Otomotiv
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Şimdiye kadarki en büyüğü tanıttı! Tasarımı göz doldurdu!

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Şimdiye kadarki en büyüğü tanıttı! Tasarımı göz doldurdu!

Skoda, 2026 yılında yollara çıkarmayı planladığı yeni 7 koltuklu elektrikli SUV modeli Peaq ile elektrikli ürün gamını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

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Foto - Şimdiye kadarki en büyüğü tanıttı! Tasarımı göz doldurdu!

Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda, şimdiye kadarki en büyük elektrikli SUV modeli olan yeni amiral gemisi Peaq'i duyurdu. MEB+ platformu üzerine inşa edilen ve Vision 7S konseptine dayanan model, markanın Mladá Boleslav’daki ana fabrikasında üretilecek.

#2
Foto - Şimdiye kadarki en büyüğü tanıttı! Tasarımı göz doldurdu!

MODERN TASARIM VE GENİŞ İÇ MEKAN "Modern Solid" tasarım dilini taşıyan araç, dikey elemanlara sahip ışıklandırmalı ön paneli ve gövdeye gizlenebilir kapı kollarıyla öne çıkıyor. Tercihe göre 5 veya 7 koltuk seçeneği sunan kabinde sürdürülebilir vegan malzemeler kullanılırken, geniş bagaj hacmi 1.010 litreye kadar ulaşıyor.

#3
Foto - Şimdiye kadarki en büyüğü tanıttı! Tasarımı göz doldurdu!

MOTOR SEÇENEKLERİ Üç farklı güç seviyesiyle sunulan araç, 91 kWh bataryalı üst versiyonlarında WLTP standartlarına göre 600 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor.

#4
Foto - Şimdiye kadarki en büyüğü tanıttı! Tasarımı göz doldurdu!

Hızlı şarj desteğiyle bataryası 28 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen model, çift yönlü şarj teknolojisiyle evlere de elektrik sağlayabiliyor.

#5
Foto - Şimdiye kadarki en büyüğü tanıttı! Tasarımı göz doldurdu!

RESMİ ÇIKIŞ TARİHİ Tamamen elektrikli bu modelin resmi olarak tanıtılması ve pazara sunulması 2026 yılının ortası için planlanıyor. Merakla beklenen yeni nesil büyük SUV modelinin satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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