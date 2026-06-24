Şimdiye kadarki en büyüğü tanıttı! Tasarımı göz doldurdu!
Skoda, 2026 yılında yollara çıkarmayı planladığı yeni 7 koltuklu elektrikli SUV modeli Peaq ile elektrikli ürün gamını iki katına çıkarmayı hedefliyor.
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Skoda, 2026 yılında yollara çıkarmayı planladığı yeni 7 koltuklu elektrikli SUV modeli Peaq ile elektrikli ürün gamını iki katına çıkarmayı hedefliyor.
Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda, şimdiye kadarki en büyük elektrikli SUV modeli olan yeni amiral gemisi Peaq'i duyurdu. MEB+ platformu üzerine inşa edilen ve Vision 7S konseptine dayanan model, markanın Mladá Boleslav’daki ana fabrikasında üretilecek.
MODERN TASARIM VE GENİŞ İÇ MEKAN "Modern Solid" tasarım dilini taşıyan araç, dikey elemanlara sahip ışıklandırmalı ön paneli ve gövdeye gizlenebilir kapı kollarıyla öne çıkıyor. Tercihe göre 5 veya 7 koltuk seçeneği sunan kabinde sürdürülebilir vegan malzemeler kullanılırken, geniş bagaj hacmi 1.010 litreye kadar ulaşıyor.
MOTOR SEÇENEKLERİ Üç farklı güç seviyesiyle sunulan araç, 91 kWh bataryalı üst versiyonlarında WLTP standartlarına göre 600 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor.
Hızlı şarj desteğiyle bataryası 28 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen model, çift yönlü şarj teknolojisiyle evlere de elektrik sağlayabiliyor.
RESMİ ÇIKIŞ TARİHİ Tamamen elektrikli bu modelin resmi olarak tanıtılması ve pazara sunulması 2026 yılının ortası için planlanıyor. Merakla beklenen yeni nesil büyük SUV modelinin satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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