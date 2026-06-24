Hiç hesapta olmayan şey oldu! Türkiye’nin askeri üs kurduğu ülkede şaşkına çeviren gelişme
Türkiye'nin askeri işbirliği yürüttüğü ülkeyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin askeri işbirliği yürüttüğü ülkeyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Türkiye'nin askeri üslerinin bulunduğu Somali'de, İsrail'in ayrılıkçı Somaliland bölgesine askeri birlik gönderdiği iddiası diplomatik krize yol açtı. İsrail Dışişleri Bakanlığı iddiaları yalanlasa da, Savunma Bakanı Israel Katz'ın yıllardır süren "gizli güvenlik iş birliği" açıklaması şüpheleri iyice derinleştirdi. Bölgedeki güvenlik dengelerini derinden sarsan bu iddialar, Somali hükümeti ile Tel Aviv arasındaki tansiyonu tehlikeli bir noktaya taşıdı.
Somali hükümetinden bir yetkili, İsrail'in yılın ilk aylarında Somaliland'a küçük bir askeri birlik sevk ettiğini iddia etti. İsrail'in Somaliland'a yönelik bu hamlesinin, bölgede yeni bir diplomatik ve güvenlik tartışmasını beraberinde getirdiği belirtildi.
İddialara göre yaklaşık 50 kişiden oluşan askeri birlik, Şubat ayının sonlarında İran ile İsrail arasındaki gerilimin yeniden yükselmesinin ardından bölgeye gönderildi. Somali istihbarat raporlarına dayandırılan bilgilere göre İsrail ordusunun, bölgede dikkat çekmemek ve yerel halk arasında daha kolay hareket edebilmek amacıyla Afrika kökenli askerleri görevlendirdiği öne sürüldü. Söz konusu askerler arasında özellikle Etiyopya kökenli personelin bulunduğu iddia edildi.
İddiaların gündeme gelmesinin ardından İsrailli askeri yetkililer konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, meselenin siyasi makamların değerlendirme alanına girdiğini belirtti. Daha sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise asker konuşlandırıldığı yönündeki haberler kesin bir dille yalanlandı.
Ancak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Somaliland Cumhurbaşkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi ile gerçekleştirdiği görüşmede kullandığı ifadeler dikkat çekti. Katz, görüşmede İsrail ile Somaliland arasında uzun yıllardır güvenlik alanında gizli iş birlikleri yürütüldüğünü söyledi. İki taraf arasındaki ortaklığın daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirten Katz, bu iş birliğinin bölgede istikrara katkı sağladığını savundu.
İsrail'in Nisan ayında Somaliland'ın başkenti Hargeisa'ya büyükelçi ataması da bölgedeki birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Öte yandan CNN'in daha önce yayımladığı bir haberde, Somaliland'ın İsrail'e İran'a yönelik operasyonlarda kullanılabilecek ek bir askeri saha sağladığı öne sürülmüştü. Somaliland Savunma Bakanı Muhammed Yusuf Ali ise ülkede herhangi bir İsrail askeri üssünün bulunmadığını söyledi. Ancak Ali, İsrail'in polis ve askeri personele eğitim desteği verdiğini doğruladı.
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