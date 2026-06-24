Hiç hesapta olmayan şey oldu! Türkiye’nin askeri üs kurduğu ülkede şaşkına çeviren gelişme

İsrail'in Nisan ayında Somaliland'ın başkenti Hargeisa'ya büyükelçi ataması da bölgedeki birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Öte yandan CNN'in daha önce yayımladığı bir haberde, Somaliland'ın İsrail'e İran'a yönelik operasyonlarda kullanılabilecek ek bir askeri saha sağladığı öne sürülmüştü. Somaliland Savunma Bakanı Muhammed Yusuf Ali ise ülkede herhangi bir İsrail askeri üssünün bulunmadığını söyledi. Ancak Ali, İsrail'in polis ve askeri personele eğitim desteği verdiğini doğruladı.