  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
7
Asgari ücret için bomba kulis! Öyle bir rakam verdi ki...

2022-10-18 09:54:33
Asgari ücret için bomba kulis! Öyle bir rakam verdi ki...

Asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken bomba bir kulis haberi geldi.

#1
Foto - Asgari ücret için bomba kulis! Öyle bir rakam verdi ki...

Asgari ücret zam tahminini paylaşırken 'Önümdeki masa sallandı' dedi! Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı herkes asgari ücret zammıyla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor.

#2
Foto - Asgari ücret için bomba kulis! Öyle bir rakam verdi ki...

2022'de hem Ocak'ta hem de Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmıştı. Enflasyon oranının üstünde bir zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde konuşulan son rakam ise bomba...

#3
Foto - Asgari ücret için bomba kulis! Öyle bir rakam verdi ki...

Sözleşmeli personelin kadroya geçme süreci, memur ve emekli zamlarının hesaplanması, asgari ücret hakkındaki senaryolar, EYT'deki prim günü hesaplamaları... Türkiye gündeminde ekonomi konuları ağırlıkta, bu da vatandaşın bu konular hakkında araştırma yapmasına neden oluyor.

#4
Foto - Asgari ücret için bomba kulis! Öyle bir rakam verdi ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dönemde asgari ücretle ilgili ara ara mesaj vermiş ve enflasyona karşılık gereğinin yapılacağını duyurmuştu. Aynı şekilde EYT düzenlemesinin de Aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

#5
Foto - Asgari ücret için bomba kulis! Öyle bir rakam verdi ki...

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Ankara'daki kulis bilgilerini paylaştı.

#6
Foto - Asgari ücret için bomba kulis! Öyle bir rakam verdi ki...

Asgari ücrete d zam beklendiğini ifade eden Deniz Gürel, 'Benim aldığım bilgi asgari ücretin minimum 9 bin TL olacağı. Bu arada 9.500 TL de konuşuluyor ama en az 9 bin TL rakamı telaffuz ediliyor.' dedi.

F-35 uçaklarına savaş açtılar! İmzalar atıldı
Dünya

F-35 uçaklarına savaş açtılar! İmzalar atıldı

ABD'li Lockheed Martin firmasının F-35 savaş uçaklarına karşı birçok kuruluş harekete geçti. Dünyanın dört bir yanından 220 STK ve uluslarar..
Doğalgaza alternatif Türkiye'de bulundu! Talep yağıyor
Gündem

Doğalgaza alternatif Türkiye'de bulundu! Talep yağıyor

Enerji üretimine ve enerji ihtiyacını karşılanmasına yardımcı olan pelet, doğalgaza alternatif olarak düşünülüyor.
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Uzun süredir gündemde olan emekli, memur zammı ve yeni asgari ücret ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar..
Alman DW'den 'nükleer' ikiyüzlülük
Gündem

Alman DW'den 'nükleer' ikiyüzlülük

Alman Devleti tarafından fonlanan medya kurumu Deutsche Welle'nin (DW) Türkçe hesabı, Almanya'da nükleer santrallerin çalışma süresini memnu..
Firavun Sisi devriliyor mu? Mısır'da halk Sisi rejime karşı sokağa çıkmaya hazırlanıyor!
Dünya

Firavun Sisi devriliyor mu? Mısır'da halk Sisi rejime karşı sokağa çıkmaya hazırlanıyor!

Mısırlılar, 11 Kasım'da Sisi rejimi karşıtı protestolara hazırlanıyor.

İslam'a hakaret etseydi aynı karar alınır mıydı? 'Yahudi'ye hakaret eden siyasetçi görevden alındı
Dünya

İslam'a hakaret etseydi aynı karar alınır mıydı? 'Yahudi'ye hakaret eden siyasetçi görevden alındı

İsveç'te Yahudi soykırımında ölen yazarı hedef alan aşırı sağcı siyasetçi görevden alındı

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23