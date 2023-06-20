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Ekonomi
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Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

2023-06-20 12:12:46
Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

Asgari ücrette ara zam açıklandı. Temmuz zammının ardından birçok ödeme ve ücrete de zam geldi.

#1
Foto - Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığında son toplantı bugün gerçekleşti.

#2
Foto - Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Işıkhan işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla yeni asgari ücretin belirlendiğini açıkladı.

#3
Foto - Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

2023 yılının 2. yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı ise 11 bin 402 lira oldu.

#4
Foto - Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödeme ve ücrette değişiklik medyada geldi.

#5
Foto - Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

Asgari ücret oranı kadar artacak olan kalemlerden bazıları Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primleri. Peki asgari ücret tahminine göre bu kalemlerde ne kadar artış olacak? İşte detaylar...

#6
Foto - Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

İşsizlik maaşı en düşük 3 bin 972 lira iken 5362 liraya yükselmiş oldu.

#7
Foto - Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde iken 13.510 liraya yükselmiş oldu.

#8
Foto - Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

65 yaş aylığı 2 bin 604 TL iken 3515 liraya yükselmiş oldu.

#9
Foto - Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

Engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için 1738 TL seviyesinde iken 2346 liraya yükselmiş oldu.

#10
Foto - Asgari ücret belli olur olmaz hepsine zam geldi

SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uygulanırken 405 liraya yükselmiş oldu.

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