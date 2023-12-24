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Ekonomi
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Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

2023-12-24 15:34:39
Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Asgari ücret için karar haftasına giriliyor. 7 milyon çalışanı doğrudan, 85 milyonu da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret 2024 için refah payı dahil rakam geliyor. 'Asgari ücret ne zaman belli olacak' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Gözler bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda asgari ücret refah payı konusu masaya yatırılacak. TÜRK-İş'in, TİSK'in ve hükümetin verileri değerlendirilecek. Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İş ve TİSK'in talebi ne? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan kritik bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, 3. görüşmenin yapılacağı tarihi ve asgari ücretin belli olacağı günü açıkladı. İşte son dakika gelişmeleri ve masadaki rakamlarla beraber tüm detaylar...

#1
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Asgari ücret 3. toplantısı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücret için refah payı dahil karar haftasına giriliyor. TİSK rakam teklifini açıklayacak. TÜRK-İş teklifi değerlendirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hakem rolünü üstlenen hükümet belirleyici olacak. Asgari ücret ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı ne zaman? Asgari ücret toplantısı ne zaman gerçekleşecek?

#2
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşma toplantısı bu hafta içerisinde toplanacak. Rakamlar üzerinden müzakarelerin yapılacağı toplantı sonrası asgari ücret büyük oranda netleşecek. Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan önce Bakan Mehmet Şimşek ile durumu değerlendirecek.

#3
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Ardından son dokuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. 3. toplantısı sonrası karar toplantısı yapılacak ve yeni asgari ücret duyurulacak.

#4
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Öte yandan Kabine Toplantısı'nda da asgari ücrete refah payı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

#5
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

3. asgari ücret toplantısı gerçekleşecek Hükümet Kabine Toplantısı'nda masadaki rakamlarla beraber refah payını değerlendirecek

#6
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Asgari ücret 3. toplantısı: Uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekiyor. Masaya gelen teklif veriler burada müzakarelere konu oluyor. Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada hakem rolünü üstlenerek işçi ve işverenler arasında uzlaşma zemini aranıyor. En güçlü rakamlar bu toplantıda dile getiriliyor.

#7
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet desteği, yeni rakamın enflasyon ve istihdam üzerine yansımaları ve alım gücü üzerine etkileri konusunda değerlendirme gerçekleştiriyor.

#8
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Asgari ücrette karar açıklaması: 3. toplantı sonrası 1-2 gün içerisinde gerçekleşen bir toplantı. Uzlaşılan veya uzlaşmaya en yakın rakam önce Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuluyor.

#9
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının geçtiğimiz hafta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

#10
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Kabine Toplantısı tarihine dair kesin bir bilgi yer almıyor. Ancak edinilen bilgiye göre 2023 yılının son Kabine Toplantısı'nın 27 Aralık Çarşamba günü saat 15:30'da yapılması bekleniyor.

#11
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Asgari ücret 3. toplantısı tarihi konusunda açıklama yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı için açıklama yapması bekleniyor.

#12
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Asgari ücret 2. toplantısı sonrası işçi tarafını temsilen TÜRK-İş'ten yapılan açıklamada ilk teklifin işveren tarafını temsilen TİSK'ten gelmesi beklendiği açıklandı. TÜRK-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar şu ifadeleri kullandı:

#13
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

"Asgari ücretli çalışanlarımız sendikalı olmamasından dolayı bütün iş yerlerinde bu şekilde çalışılıyor. Kamuoyunu da yanlış yönlendirmek istemiyoruz

#14
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelerek bunu mutabakata vardırmak istiyoruz ancak günü henüz belli değil.

#15
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Hükümet bunu görüşüp bize haber verecek. Biz talep eden kişiyiz. Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendireceğiz. İşveren tarafından veya hükümet tarafından bir rakam gelmedi."

#16
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Aylık Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon kademeli bir şekilde aşağı yönlü seyir izliyor. Son olarak aylık enflasyon Kasım ayında yüzde 3,28'e kadar çekildi.

#17
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Veriler özellikle 2024'ün ikinci yarısıyla beraber hızlı bir dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor. Bu nedenle asgari ücret üzerinde tek zam formülü üzerinde duruluyor.

#18
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon hesabı da yaklaşık yüzde 38 oldu.

#19
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Öte yandan 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesinin Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.

#20
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

HANGİ VERİLER ÖNE ÇIKACAK? 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 olarak dikkat çekiyor. Yeni asgari ücretin tespitinde 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. 6 aylık enflasyon tahmini Memur zammı TÜRK-İş ve TİSK'in rapor ve verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmaları

#21
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Bilindiği üzere memurlar her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor.

#22
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Ocak dönemi için bu rakam yüzde 15 olarak belirlendi. Yani Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memurlar yaklaşık yüzde 50 zam alacak.

#23
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yüzde 2,5, yüzde 45 zam yapılması durumunda yüzde 7,5 yüzde 50 zam yapılması durumunda ise yüzde 12,5 refah payı söz konusu olacak.

#24
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.

#25
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alıyor.

#26
Foto - Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi.

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