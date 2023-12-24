Asgari ücret 2024 için refah payı müjdesi! Toplantıya saatler kala yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! İşte bu rakam herkesi mutlu edecek

Asgari ücret için karar haftasına giriliyor. 7 milyon çalışanı doğrudan, 85 milyonu da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret 2024 için refah payı dahil rakam geliyor. 'Asgari ücret ne zaman belli olacak' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Gözler bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda asgari ücret refah payı konusu masaya yatırılacak. TÜRK-İş'in, TİSK'in ve hükümetin verileri değerlendirilecek. Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İş ve TİSK'in talebi ne? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan kritik bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, 3. görüşmenin yapılacağı tarihi ve asgari ücretin belli olacağı günü açıkladı. İşte son dakika gelişmeleri ve masadaki rakamlarla beraber tüm detaylar...