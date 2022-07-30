  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
10
Asgari ücret 2023’te ne kadar olacak? Memur ve emekli 2023 zammı son dakika:

2022-07-30 14:24:27
Asgari ücret 2023’te ne kadar olacak? Memur ve emekli 2023 zammı son dakika:

2023 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret 2023 yılında kaç TL olacak? Memur ve emekli maaşı zammı için enflasyon rakamları belirleyici olmakta. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon beklentilerine ilişkin tahminini yüzde 60.4 olarak ilan etti. Merkez Bankası’nın 2022 yıl sonu enflasyon beklentilerine ilişkin tahmini sonrası hem emekliler hem de asgari ücretliler 2023 ocak zam oranlarını merak etmeye başladı. Peki Memurlar 2023’te maaşlarına ne kadar zam alacak? Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı ne kadar? 2023 en düşük memur emekli maaşı ne kadar? SGK, Bağkur 2023 zam oranları ne kadar?

#1
Foto - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, orta vadeli tahminler üretilirken, başlangıç noktası olarak iktisadi görünümü esas aldıklarını söyledi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, orta vadeli tahminler üretilirken, başlangıç noktası olarak iktisadi görünümü esas aldıklarını söyledi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttiklerini söyledi.

#2
Foto - Kavcıoğlu açıklamasında, “enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 60,4, 2023 yıl sonunda yüzde 19,2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e, 2023 yıl sonu tahminimizi ise 6,3 puanlık bir güncelleme ile yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'e yükselttik.” dedi.

Kavcıoğlu açıklamasında, “enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 60,4, 2023 yıl sonunda yüzde 19,2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e, 2023 yıl sonu tahminimizi ise 6,3 puanlık bir güncelleme ile yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'e yükselttik.” dedi.

#3
Foto - 2023 memur ve emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamasında

2023 memur ve emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamasında "2022 yıl sonu enflasyon tahminin 17.6 puanlık güncelleme ile yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükselttik" diyerek söz konusu oranı yüzde 60.4 olarak ilan etti. Emlak 365’te yer alan habere göre, son 6 aylık enflasyon rakamı üzerinden bu durumda memur ve emekli maaşı zam oranı yüzde 13,68 olarak gerçekleşecek.

#4
Foto - 2023’te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu oran üzerinden zam gelmesi durumunda SSK emeklisi emekli maaşı yüzde 13.68 artışın ardından 6 bin 78 liradan 6 bin 909 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9 bin 105 liradan 10 bin 350 liraya yükselecek.

2023’te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu oran üzerinden zam gelmesi durumunda SSK emeklisi emekli maaşı yüzde 13.68 artışın ardından 6 bin 78 liradan 6 bin 909 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9 bin 105 liradan 10 bin 350 liraya yükselecek.

#5
Foto - 2023 asgari ücret zammı ne kadar? Şahap Kavcıoğlu 2022 yılı enflasyon tahmini sonrası 2023’te asgari ücret maaşı ne kadar olur. 2023 asgari üret ne kadar, kaç TL olur? Asgari ücret net ne kadar olur? soruları da sorgulanır oldu. Asgari ücret maaşı için zam beklentisi konusunda farklı rakamlar telaffuz edilse de kulislerde zamlı maaşın 8 bin TL olması beklentisi hakim bulunuyor.

2023 asgari ücret zammı ne kadar? Şahap Kavcıoğlu 2022 yılı enflasyon tahmini sonrası 2023’te asgari ücret maaşı ne kadar olur. 2023 asgari üret ne kadar, kaç TL olur? Asgari ücret net ne kadar olur? soruları da sorgulanır oldu. Asgari ücret maaşı için zam beklentisi konusunda farklı rakamlar telaffuz edilse de kulislerde zamlı maaşın 8 bin TL olması beklentisi hakim bulunuyor.

#6
Foto - Temmuz ara zam ile birlikte 2022 asgari ücret net 5500 TL oldu. İlgili Karar doğrultusunda, 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 215,70 TL, aylık tutarı ise 6.471,00 TL olarak uygulanmakta.

Temmuz ara zam ile birlikte 2022 asgari ücret net 5500 TL oldu. İlgili Karar doğrultusunda, 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 215,70 TL, aylık tutarı ise 6.471,00 TL olarak uygulanmakta.

#7
Foto -

#8
Foto -

#9
Foto -

Laikçilerden hem camiye hem de
Gündem

Laikçilerden hem camiye hem de "Dinlere inanmıyorum" diyen şarkıcıya zulüm! İmama zorla cenaze namazı kıldıracaklar

67 yaşındaki pop şarkıcısı İlhan İrem, hayatını kaybetti. Laikçilerin "Dinlere inanmıyorum" diyen şarkıcının cenazesini, Bebek Camii'nden ka..
Başörtüsüyle ayete savaş açan Youtuber'dan 'tehlikeli' LGBT provokasyonu
Gündem

Başörtüsüyle ayete savaş açan Youtuber'dan 'tehlikeli' LGBT provokasyonu

Allah'ın lanetlediği eşcinsel sapkınların provokasyonunu yapan 'başörtülü' Sena Nur Işık isimli Youtuber, çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluş..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hicri yıl' mesajı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hicri yıl' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yıl münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Abdurrahman Dilipak'tan dehşete düşüren açıklama: Enkazları kaldıramayacağız
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan dehşete düşüren açıklama: Enkazları kaldıramayacağız

Yazar Abdurrahman Dilipak, olası İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir buçuk iki yıl İstanbul’da imar faaliyeti olmayacak, enk..
Irkçı mülteci Ümit Özdağ sert kayaya çarptı! Bakan Varank, 'ahlaksız müfteri' için harekete geçti
Gündem

Irkçı mülteci Ümit Özdağ sert kayaya çarptı! Bakan Varank, 'ahlaksız müfteri' için harekete geçti

Dağıstan'dan gelip Türkiye'yi ırkçı faaliyetlerle karıştırmaya çalışan ve darbeci Muzaffer Özdağ'ın oğlu olan Ümit Özdağ, bu kez çalışkanlı..
Atma Ziyaaaa yavaş! Meral Akşener'in anketçisi motoru yaktı
Gündem

Atma Ziyaaaa yavaş! Meral Akşener'in anketçisi motoru yaktı

İYİ Parti ile çalışmaya başlayan ORC, "AK Parti üçüncü parti olabilir" deyip İP’i bile AK Parti’nin önünde göstermeye başladı. İnsanların ak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23