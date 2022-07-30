Asgari ücret 2023’te ne kadar olacak? Memur ve emekli 2023 zammı son dakika:

2023 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret 2023 yılında kaç TL olacak? Memur ve emekli maaşı zammı için enflasyon rakamları belirleyici olmakta. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon beklentilerine ilişkin tahminini yüzde 60.4 olarak ilan etti. Merkez Bankası’nın 2022 yıl sonu enflasyon beklentilerine ilişkin tahmini sonrası hem emekliler hem de asgari ücretliler 2023 ocak zam oranlarını merak etmeye başladı. Peki Memurlar 2023’te maaşlarına ne kadar zam alacak? Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı ne kadar? 2023 en düşük memur emekli maaşı ne kadar? SGK, Bağkur 2023 zam oranları ne kadar?