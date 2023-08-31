2023-08-31 12:12:57 ASELSAN’dan müthiş adım! Kızılelma ve MMU için geliştirildi, ismi belli oldu
Türkiye'ye uygulanan ambargoların bugün ters teptiğini belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Önümüzdeki günlerde Kızılelma'yla beraber daha gelişmiş bir kamerayı, dünyadaki muadillerinin üzerinde bir kabiliyetteki kamerayı Kızılelmamızla beraber envantere kazandıracağız. Yine hava sahasında sizi görmeden görmenizi sağlayan ‘Infrared search and track' dediğimiz bir sistemi de yine Kızıl Elmamız için, MMU için geliştirdik, Karat ismini verdik” açıklamasında bulundu.