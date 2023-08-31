ASELSAN’dan müthiş adım! Kızılelma ve MMU için geliştirildi, ismi belli oldu

Dost ve müttefik ülkelere, Türk ordusuna ve bize uygulanan haksız ambargo böylelikle bertaraf edildi. Geçen ay şu anda sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz kameramızı uçurduk. Muadilleriyle de kıyaslandığında gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi. Bunu da önümüzdeki günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunacağız. Bununla birlikte İHA'larda Türkiye yeni bir evreye geçiyor. Artık Kızılelma'yla jet uçak-İHA alanına yavaş yavaş geçiyor durumdayız. Bunların da en önemli yük faydalı yüklerinden biri üzerinde taşıdıkları düşük görünürlük sağlayan, dışarıdan düşmanın uçağı göremeyeceği şekilde uçağı gömülü bir şekilde dizayn edilmiş yüksek çözünürlüğe ait uzun mesafe lazer tekniklatörü olan kameralar. Biz bunları tasarladık, Toygun ismini verdik. Önümüzdeki günlerde Kızılelma'yla beraber daha gelişmiş bir kamerayı, dünyadaki muadillerinin üzerinde bir kabiliyetteki kamerayı Kızılelmamızla beraber envantere kazandıracağız. Yine hava sahasında sizi görmeden görmenizi sağlayan 'Infrared search and track' dediğimiz bir sistemi de yine Kızıl Elmamız için, MMU için geliştirdik, Karat ismini verdik" açıklamasında bulundu.