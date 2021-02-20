2021-02-20 16:53:57 ASELSAN'dan mühim başarı! Yıl sonunda...
Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketi ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının "teknolojinin çift amaçlı kullanımı" konusunda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda askeri elektronik alanındaki bilgi ve tecrübesiyle sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalar yürütüyor. Şirket, Türkiye'nin sağlık sistemlerinde yerli teknoloji geliştirme stratejisine, sahip olduğu yüksek teknoloji, tasarım/üretim altyapısı ve insan kaynaklarıyla destek veriyor.