ASELSAN'dan mühim başarı! Yıl sonunda...

ASELSAN, x ışını pazarında lider bir kuruluş olmak için de bir dizi çalışma yürütecek. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile geliştirilecek görüntü işleme kütüphanesi mobil x ışını cihazına yakın zamanda entegre edilecek. Vücut içinde x ışını saçılımı nedeniyle görüntü üzerindeki bulanıklaşmayı giderecek algoritmalar cihazlara aktarılacak. Yapay zeka destekli akciğer hastalıkları tespiti, kırık kemik tespiti ve benzeri yardımcı sistemler cihaza entegre edilecek. ASELSAN tarafından geliştirilen yeni yüksek voltaj jeneratör tasarımı cihazlarda kullanılacak. ASELSAN Mobil Dijital X Işını Cihazı'nın seri üretim bandına girmesiyle bu alanda kazanılan bilgi ve birikimler diğer x ışını sistemlerine yöneltilerek "x ışını ürün ailesi" genişletilecek.