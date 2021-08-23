  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
4
ASELSAN geliştirdi! Afetlerde kesintisiz iletişim sağlanacak

2021-08-23 10:46:26
ASELSAN geliştirdi! Afetlerde kesintisiz iletişim sağlanacak

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda afet ve acil durumlarda kesintisiz telsiz iletişiminin sağlanabilmesi amacıyla Mobil Haberleşme Aracı geliştirildi. Araç, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) tanıtıldı. Yerlilik oranı yüzde 70 seviyesinde bulunan araç, uydu üzerinden PolNet altyapısına ve 24 ildeki Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemleri'ne entegre olarak telsiz görüşmesi ve veri iletimi sağlayabiliyor. İstanbul'dan Ankara sistemine entegre olarak başkentteki haberleşmeye dahil olabiliyor.

#1
Foto - 15-30 kilometre çapında alanda etkili Araç, üzerindeki analog ve kriptolu sayısal telsiz tekrarlayıcıları ile araç çevresinde 15-30 kilometre çapındaki alanda telsiz haberleşmesi imkanı sağlayabiliyor. Mobil Muhabere Aracı, uydu üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü merkez santral sistemlerine entegre olarak her yöne telefon haberleşmesi imkanı sunabiliyor.

15-30 kilometre çapında alanda etkili Araç, üzerindeki analog ve kriptolu sayısal telsiz tekrarlayıcıları ile araç çevresinde 15-30 kilometre çapındaki alanda telsiz haberleşmesi imkanı sağlayabiliyor. Mobil Muhabere Aracı, uydu üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü merkez santral sistemlerine entegre olarak her yöne telefon haberleşmesi imkanı sunabiliyor.

#2
Foto - GSM hatları üzerinden PolNet entegrasyonu yapılarak veri iletişimi gerçekleştirilebiliyor. Araç içinde bulunan sistemler sayesinde uydu telefonu haberleşmesi, kapsama alanı dahilindeki telsiz cihazlarının yönetimi, Coğrafi Analiz Sistemi üzerinden telsizlerin konumlarının izlenmesi mümkün oluyor.

GSM hatları üzerinden PolNet entegrasyonu yapılarak veri iletişimi gerçekleştirilebiliyor. Araç içinde bulunan sistemler sayesinde uydu telefonu haberleşmesi, kapsama alanı dahilindeki telsiz cihazlarının yönetimi, Coğrafi Analiz Sistemi üzerinden telsizlerin konumlarının izlenmesi mümkün oluyor.

#3
Foto - Olası depremde kesintisiz haberleşme Mobil Muharebe Aracı'nda yer alan 11 metre yükseltilebilir elektrikli kumanda mekanizması ile açılabilir 2 anten kulesi sayesinde kapsama alanı artırılabiliyor. Araç, üzerindeki jeneratör sayesinde dışarıdan enerji almadan 24 saat görev yapabiliyor. İstanbul'da yaşanan bir deprem senaryosunda Mobil Muharebe Aracı, herhangi bir sistemin devre dışı kalması halinde o sistemin yerini alabilecek, mevcut sistemlere entegrasyonun yanı sıra sadece kendisi bir sistem olarak haberleşmeyi devam ettirebilecek.

Olası depremde kesintisiz haberleşme Mobil Muharebe Aracı'nda yer alan 11 metre yükseltilebilir elektrikli kumanda mekanizması ile açılabilir 2 anten kulesi sayesinde kapsama alanı artırılabiliyor. Araç, üzerindeki jeneratör sayesinde dışarıdan enerji almadan 24 saat görev yapabiliyor. İstanbul'da yaşanan bir deprem senaryosunda Mobil Muharebe Aracı, herhangi bir sistemin devre dışı kalması halinde o sistemin yerini alabilecek, mevcut sistemlere entegrasyonun yanı sıra sadece kendisi bir sistem olarak haberleşmeyi devam ettirebilecek.

Emekli General canlı yayında açıkladı: Bundan sonra İlk bombalanacak yer orası
Gündem

Emekli General canlı yayında açıkladı: Bundan sonra İlk bombalanacak yer orası

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, yeni süreçte en fazla etkilenecek olan yerin İdl..
Dilipak tarihi duyurdu! PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı tepki mitingi!
Gündem

Dilipak tarihi duyurdu! PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı tepki mitingi!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da PCR testi ve aşı dayatmasına karşı İstanbul Maltepe Meydanı'nda mi..
Vladimir Putin'den çok sert Afganistan çıkışı!
Dünya

Vladimir Putin'den çok sert Afganistan çıkışı! "Buna izin vermem"

Rus lider Vladimir Putin, Afgan sığınmacı konusunda militanların ayırt edilmesi gerektiğini dile getirdi. Putin, Batı'nın mültecilerin geçic..
Sead Kolasinac kim? Kolasinac kariyeri
Spor

Sead Kolasinac kim? Kolasinac kariyeri

Sead Kolasinac kaç yaşında? Fenerbahçe'nin Arsenal forması giyen sol bek Sead Kolasinac ile anlaştığı yönündeki iddiaların ardından futbolse..
Erdoğan'dan telefon görüşmesi! 'Afganistan' mesajı
Siyaset

Erdoğan'dan telefon görüşmesi! 'Afganistan' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muharrem İnce'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: Kimsin sen!
Siyaset

Muharrem İnce'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: Kimsin sen!

Kongre öncesi salonun dışına asılan afişlerin zabıtalar tarafından toplanması nedeniyle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay