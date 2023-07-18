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Kadın - Aile
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Aşçılar herkesten deli gibi saklıyordu! Yumurtaya bunu yapın! Muz gibi soyuluyor

2023-07-18 13:32:31
Aşçılar herkesten deli gibi saklıyordu! Yumurtaya bunu yapın! Muz gibi soyuluyor

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti yumurtayı daha kolay soymak için mutlaka bu yöntemi denemeniz gerekiyor. Yumurta, yumurta olalı hiç bu kadar kolay soyulmadı. İşte yumurtayı kolay soymanın yöntemi… Hemen hemen herkesin tükettiği besinler arasında yer alan yumurta insan sağlığı içinde oldukça faydalıdır. Yumurta tüketmenin en sağlıklı şekli haşlama olarak karşımıza çıkarken yumurtaları soymak da ayrı bir meziyet gerektiriyor. Kolay ve pratik bir şekilde yumurtaları soymak isteyenlerin bu yöntemi mutlaka denemesi gerekiyor. İşte yumurtayı kolay soymanın yöntemi…

#1
Foto - Aşçılar herkesten deli gibi saklıyordu! Yumurtaya bunu yapın! Muz gibi soyuluyor

Haşlanmış yumurta yapmak isteyen birçok kişi yumurtaların çatlamaması için neler yapılabileceğini araştırıyor. Yumurta haşlarken dikkat edilmesi gereken püf noktaları belli oldu. Haşlanmış yumurta yaparken yumurtaların çatlamaması için su içerisine tuz eklemeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra yumurtaların çatlamaması için uygulanabilecek bir diğer yöntem ise sirke kullanmaktır. Su içerisine limon damlatmak da çatlamaları önleyen önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Su içerisine eklenen sirke yumurtanın Hem iyi haşlanmasını sağlarken aynı zamanda kabuğunun hızlı bir şekilde soyulmasını da sağlayacaktır. Çatlamadan yumurta haşlamak için bu yöntemlerden birine deneyerek yumurta israfının da önüne geçmiş olabilirsiniz. Tüm bu yöntemlerin yanı sıra evde limon sirke ya da tuz bulunmaması gibi durumlarda suyun içerisine kürdan atarak da yumurtaların çatlamamasını sağlayabilirsiniz.  

#2
Foto - Aşçılar herkesten deli gibi saklıyordu! Yumurtaya bunu yapın! Muz gibi soyuluyor

• Yumurta haşlamak için izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir: • Yumurta yapacağımız bir kap ya da tencere içerisine su doldurarak ocağa alınız. • Kaynayan suyun içerisine yumurtaları dikkatlice koyduktan sonra istediğiniz sertliğe kadar pişirmeye dikkat ediniz. (Ortalama 6-8 dakika yeterli olacaktır) • Yumurtaları sudan çıkardıktan sonra soğuk su içerisinde biraz bekletiniz. • Soğuyan yumurtaları soyarak servis edebilirsiniz. 

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