Aşçılar herkesten deli gibi saklıyordu! Yumurtaya bunu yapın! Muz gibi soyuluyor

Haşlanmış yumurta yapmak isteyen birçok kişi yumurtaların çatlamaması için neler yapılabileceğini araştırıyor. Yumurta haşlarken dikkat edilmesi gereken püf noktaları belli oldu. Haşlanmış yumurta yaparken yumurtaların çatlamaması için su içerisine tuz eklemeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra yumurtaların çatlamaması için uygulanabilecek bir diğer yöntem ise sirke kullanmaktır. Su içerisine limon damlatmak da çatlamaları önleyen önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Su içerisine eklenen sirke yumurtanın Hem iyi haşlanmasını sağlarken aynı zamanda kabuğunun hızlı bir şekilde soyulmasını da sağlayacaktır. Çatlamadan yumurta haşlamak için bu yöntemlerden birine deneyerek yumurta israfının da önüne geçmiş olabilirsiniz. Tüm bu yöntemlerin yanı sıra evde limon sirke ya da tuz bulunmaması gibi durumlarda suyun içerisine kürdan atarak da yumurtaların çatlamamasını sağlayabilirsiniz.