2021-04-02 07:34:57 Artvin'deki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin’in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Artvin’in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Yangında 4 ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
İşte yangın bölgesinden görüntüler...
İşte yangın bölgesinden görüntüler...
İşte yangın bölgesinden görüntüler...
İşte yangın bölgesinden görüntüler...
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