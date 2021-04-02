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Türkiye
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Artvin'deki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

2021-04-02 07:34:57
Artvin'deki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin’in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

#1
Foto - Yangında 4 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangında 4 ev kullanılmaz hale geldi.

#2
Foto - Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

#3
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#4
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#5
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#6
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

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