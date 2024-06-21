2024-06-21 14:01:32 Artık son viraja girildi: Gurur projemiz Türksat 6A Amerika’da!
GURUR PROJEMİZ TÜRKSAT 6A AMERİKA’DA! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antonov An-124 tipi uçakla 4 Haziran gecesi yola çıkan Türksat 6A uydusunun SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda son testlerinin yapıldığını söyleyerek, “Amerika Birleşik Devletleri’ne nakli sonrası devam eden standart testlerin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının ikinci haftasında yerli ve milli gururumuz Türksat 6A uydumuzu Falcon 9 roketi ile uzaydaki konumuna göndereceğiz” ifadelerini kullandı.