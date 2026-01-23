  • İSTANBUL
Artık son 10 gün! Ödemesini yapmayan katmerli faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Artık son 10 gün! Ödemesini yapmayan katmerli faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2024 yılı ilk taksit ödemeleri için yasal süre dolmak üzere. Yetkililer, 2 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi ve cezai yaptırım uygulanacağı konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Peki, MTV ödemeleri nereden yapılıyor? MTV ödemesinde son ödeme tarihi ne zaman? İşte MTV ile ilgili detaylar...

Foto - Artık son 10 gün! Ödemesini yapmayan katmerli faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor

Her yıl milyonlarca mükellefi ilgilendiren MTV ödemelerinde son güne artık az bir zaman kaldı. Araç sahiplerinin ödemesi gereken ilk taksit için geri sayım başladı. Yetkili isimler, MTV ödemesini gerçekleştirmeyen araç sahiplerine uyarılarını sık sık dile getiriyor.

Foto - Artık son 10 gün! Ödemesini yapmayan katmerli faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor

Yetkililerden yapılan bilgilendirmeye göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri 2 Şubat Pazartesi günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra ödeme yapılması durumunda, borca gecikme faizi uygulanacak ve cezai süreç başlayabilecek.

Foto - Artık son 10 gün! Ödemesini yapmayan katmerli faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor

Araç sahipleri MTV borçlarını vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka şubeleri aracılığıyla ödeyebiliyor. Bunun yanı sıra, dijital ödeme kanalları da yoğun olarak kullanılıyor.

Foto - Artık son 10 gün! Ödemesini yapmayan katmerli faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ile bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileriyle yapılan işlemler gün içinde belirlenen saat aralığında sorunsuz şekilde tamamlanabiliyor.

Foto - Artık son 10 gün! Ödemesini yapmayan katmerli faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor

