Artık son 10 gün! Ödemesini yapmayan katmerli faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2024 yılı ilk taksit ödemeleri için yasal süre dolmak üzere. Yetkililer, 2 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi ve cezai yaptırım uygulanacağı konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Peki, MTV ödemeleri nereden yapılıyor? MTV ödemesinde son ödeme tarihi ne zaman? İşte MTV ile ilgili detaylar...