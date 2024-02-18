  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şile'de üzücü olay

Öyle vaatler sıraladı ki... Bu muhtar başka muhtar

Muslera U dönüşü mü yaptı? Flaş ‘kaleci’ kararı: Tüm Galatasaraylılara ilan ettiler: O dönem başladı artık…

Sevindiren gelişme! Türkiye genelinde tüm emeklilere ücretsiz olacak! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı... Hepsi kapsam dahilinde

Rize’de “yuh artık” dedirten olay! Sahada maça damga vuran an! Saplanmasa çamura gol: Dikkat çeken görüntüler…

Müjdeli haberi verdi! Emekliye seçim öncesi bir zam daha geliyor

Taksim’de “yuh artık” dedirten olay! İş yerine kurşun yağdırdı, gerekçesi “Hadi git işine be” dedirtti! Vay pişkin vay 

Dolar sahipleri soğuk terler dökecek! En yetkili isim açıkladı! Resmen kaldırılıyor

Herkesi ilgilendiriyor! Ev sahipleri ve kiracılar arasında o dönem başladı! Bakalım bundan sonra ne olacak

Tapu sahipleri aman dikkat! Bunu yapmayan başını duvarlara vuracak! Son iki gün
Siyaset
5
"Artık kaldıramıyorum" dedi, o isim İYİ Parti'den istifa etti! Akşener şaşıp kalacak: "Onurum için bunu yapmak zorundayım"

2024-02-18 14:36:25
“Artık kaldıramıyorum” dedi, o isim İYİ Parti'den istifa etti! Akşener şaşıp kalacak: “Onurum için bunu yapmak zorundayım”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in CHP'den istifa ederek İyi Parti'den aday gösterilmesi üzerine Çukurova Belediye Belediye başkan adaylığından alınan Birol Büyüköztürk, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Büyüköztürk, “Yaşadığım talihsiz ve rencide edici olay ile muhatap olmamdan sonra, ben nerde olursam orada olan; benim için büyük fedakarlıklar yapan çekirdek ailem, büyük ailem ve yakın arkadaşlarımla görüşmelerim neticesi; aile ve sülale olarak bu olayı kaldırmamızın çok zor olduğu ortak görüşü ile İyi Partiden ayrılmanın gerekli ve yerinde olduğuna karar verdik" dedi. 

#1
Foto - "Artık kaldıramıyorum" dedi, o isim İYİ Parti'den istifa etti! Akşener şaşıp kalacak: "Onurum için bunu yapmak zorundayım"

İyi Parti’nin kurucuları arasında yer alan ve parti tarafından Çukurova Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Birol Büyüköztürk, adaylıktan alınması üzerine partiden istifa ettiğini açıkladı.

#2
Foto - "Artık kaldıramıyorum" dedi, o isim İYİ Parti'den istifa etti! Akşener şaşıp kalacak: "Onurum için bunu yapmak zorundayım"

Sosyal medyadan açıklama yapan Büyüköztürk, adaylığın kendisinden 'rencide edici' şekilde alındığını ve ailesinin onuru için istifa ettiğini belirtti. 

#3
Foto - "Artık kaldıramıyorum" dedi, o isim İYİ Parti'den istifa etti! Akşener şaşıp kalacak: "Onurum için bunu yapmak zorundayım"

Partide daha önce üstlendiği görevleri de hatırlatan Büyüköztürk'ün paylaşımı şöyle:

#4
Foto - "Artık kaldıramıyorum" dedi, o isim İYİ Parti'den istifa etti! Akşener şaşıp kalacak: "Onurum için bunu yapmak zorundayım"

"Yaşadığım talihsiz ve rencide edici olay ile muhatap olmamdan sonra, ben nerde olursam orada olan; benim için büyük fedakarlıklar yapan çekirdek ailem, büyük ailem ve yakın arkadaşlarımla görüşmelerim neticesi; aile ve sülale olarak bu olayı kaldırmamızın çok zor olduğu ortak görüşü ile İyi Partiden ayrılmanın gerekli ve yerinde olduğuna karar verdik. Bilinmelidir ki “Benim, Ailemin ve Sülalemin onuru” için bunu yapmak zorundayım. Allah’a emanet olun. En derin selam ve saygılarımla…"

Bakan Fidan'dan UCM savcısına tarihi uyarı
Gündem

Bakan Fidan'dan UCM savcısına tarihi uyarı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile bir araya geldi. Bak..
Suudi Arabistan, İsrail'e normalleşme için tek bir şart sundu
Dünya

Suudi Arabistan, İsrail'e normalleşme için tek bir şart sundu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail ile diplomatik ilişki kurulması için tek bir şart ileri sürdü.
CHP'li Ağbaba'dan kafaları karıştıran sözler!
Siyaset

CHP'li Ağbaba'dan kafaları karıştıran sözler! "Elimi değil vücudumu sokacağım"

Vatandaşa sunacak hiçbir hizmeti olmayan CHP'liler saçmalama rekoru kırdı. CHP'nin Malatya adayı Veli Ağbaba, "Elimi değil vücudumu sokacağı..
İşte en akıllı kan grubu
Aktüel

İşte en akıllı kan grubu

Kan gruplarının insanların karakteristik özellikleri ve zeka seviyelerinde etkili olduğunu ortaya koyan Japon bilim insanları, IQ seviyeleri..
Gelen mesaja tıkladı, 13 saniyede 492 bin TL dolandırıldı!
Yerel

Gelen mesaja tıkladı, 13 saniyede 492 bin TL dolandırıldı!

Edirne'nin Doyran Köyü'nde çiftçilik yapan Saadettin K. adlı vatandaş, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Banka görevlisi gibi tanıt..
OnePlus 12R sahipleri, şirket düğmeye bastı: eleştiri sonrası karar çıkarıldı! Para iadesi yapılacak
Teknoloji

OnePlus 12R sahipleri, şirket düğmeye bastı: eleştiri sonrası karar çıkarıldı! Para iadesi yapılacak

Geçtiğimiz günlerde iki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülen OnePlus 12R'nin 16GB RAM ile eşleştirilmiş 256GB UFS 4.0 versiyonunun h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23