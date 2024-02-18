“Artık kaldıramıyorum” dedi, o isim İYİ Parti'den istifa etti! Akşener şaşıp kalacak: “Onurum için bunu yapmak zorundayım”

"Yaşadığım talihsiz ve rencide edici olay ile muhatap olmamdan sonra, ben nerde olursam orada olan; benim için büyük fedakarlıklar yapan çekirdek ailem, büyük ailem ve yakın arkadaşlarımla görüşmelerim neticesi; aile ve sülale olarak bu olayı kaldırmamızın çok zor olduğu ortak görüşü ile İyi Partiden ayrılmanın gerekli ve yerinde olduğuna karar verdik. Bilinmelidir ki “Benim, Ailemin ve Sülalemin onuru” için bunu yapmak zorundayım. Allah’a emanet olun. En derin selam ve saygılarımla…"