Artık çöpe gidiyorlar! Televizyonlarda bir devrin sonu

Akçay, “Artık tamirat işi dibe vurmak üzere. İnsanlar artık eskiyi atıp, taksit ve kartlar ile yenisini alıyor. Burada daha çok vakit geçirmek için uğraşıyoruz. Şimdiki cihazlar eskisi gibi değil, tamire az geliyor. Haftada 1-2 cihaz belki tamir ediyoruz. Eskiden çok yoğundu. Şimdiki televizyonların kritik arızları olduğu zaman yaptırmaya da değmiyor, örneğin ekran değişimi yeni parasına denk geliyor. O nedenle insanlar yaptırmak istemiyor” diye konuştu.