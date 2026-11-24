KÜLTÜREL MİRASIN PEŞİNDE SINIRLARI AŞAN MÜCADELE: Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları, yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesinin yanı sıra Türkiye'deki kültür varlıklarının korunmasını ve kaçakçılığın önlenmesini de kapsıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza birimleri ve müzelerle koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarla kültür varlığı kaçakçılığına karşı çok yönlü mücadele gerçekleştiriliyor. Kültür varlığı kaçakçılığının organize suç niteliğine ve uluslararası bağlantılarına dikkat çeken Boz, bu alandaki mücadelenin yalnızca eserlerin iadesiyle sınırlı tutulamayacağını vurguladı. Boz, Anadolu'nun kültürel zenginliğinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek, “Bunu basit bir suç olarak görmeyeceğiz. Yurt dışından ülkemize iadesi sağlanan eserler için mutlu olacağız ama bunun hiç gitmemiş olması gerektiğini hatırlayacağız. Ve bu yüzden din, dil, ırk ayrımı yapmadan Anadolu'nun bu zenginliğine hep beraber sahip çıkacağız. Bunun başka bir yolu yok.” ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihİ ve kültürel mirasını korumak, yurt dışına kaçırılan eserleri yeniden Türkiye'ye kazandırmak ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.